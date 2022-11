Schwangerschaft: Pietro Lombardi vom besten Freund für Geld verraten

Von: Lukas Einkammerer

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa schweben derzeit im ganz großen Familienglück. Denn die beiden erwarten Nachwuchs. Doch die freudigen Neuigkeiten wurden von einem engen Vertrauten des Paares verraten.

Köln – Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) strahlen nur so vor Glück. Denn die beiden erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. In wenigen Monaten wird das Geschwisterchen von Alessio (7) zur Welt kommen und das Leben seiner Eltern so unendlich bereichern. Für das junge Paar, das auf eine turbulente On-off-Beziehung zurückblickt, ein unglaublicher Meilenstein, den es mit der ganzen Welt zu teilen gilt.

Von Vertrautem verraten: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wollten Beziehung und Baby eigentlich geheim halten

Ihre Fans bescheren Pietro und Laura in den sozialen Medien regelmäßig mit niedlichen Pärchen-Fotos und Schwangerschaftsupdates – und lösen damit jedes Mal eine kleine Begeisterungswelle aus. Die Freude über den Familienzuwachs und das erneuerte Liebesglück hatte anfänglich aber einen bitteren Nachgeschmack. Denn sie wollten die freudigen Nachrichten eigentlich erst viel später verkünden, doch ein enger Vertrauter kam ihnen zuvor und machte das wunderschöne Geheimnis publik.

In ihrem Podcast „Laura und Pietro – On Off“ blicken sie auf die Anfangszeit ihres zweiten Beziehungsanlaufs zurück – in der außer ihren engsten Freunden niemand etwas von ihrer Liebe oder Lauras Schwangerschaft wusste. Als sie in einem heimlichen Pärchenurlaub sind, platzt dann die Bombe: Die beiden wurden verraten und eine Zeitung kündigt an, das Liebesgeheimnis öffentlich zu machen. „Ich hab für alles im Leben immer eine Lösung gehabt, aber das war das erste Mal, dass auch ich verzweifelt war“, erinnert sich der Ex-Mann von Sarah Engels an den verhängnisvollen Tag.

Familienglück von Freund für Geld verkauft: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa stinksauer

Für die Zeitung gibt es kein Umkehren mehr, eine Sensations-Story über die zwei muss raus, also überlegt sich Pietro einen gewieften Plan, um zumindest die Baby-News noch für sich behalten zu können. „Ich wusste, wenn ich jetzt die Beziehung öffentlich mache, dass dann der Fokus erstmal darauf liegt, dass wir wieder zusammen sind“, erklärt der Schlager-Star. So steckt an dem Tag zum Glück nur eine Schlagzeile das Internet in Brand – dass Laura schwanger ist, weiß nach wie vor niemand. „Im Endeffekt wurden wir unter Druck gesetzt“, blick die Influencerin traurig zurück.

Mittlerweile teilen beide ihre wunderschöne Familienreise ganz offen – auch wenn es sie immer noch sichtlich beschäftigt, dass sie von einem engen Vertrauten für Geld verraten wurden. „Am Ende des Tages wissen wir beide, wer die Information weitergegeben hat“, erklärt Pietro, „Und, dass man den Engsten nicht vertrauen sollte.“ Es ist traurig, dass sie zu einem solchen Schluss kommen mussten, aber leider bringt das Leben als Promi nun mal einige unschöne Wahrheiten mit sich. Unschön sah es für den Sänger nach seinem DSDS-Sieg auch finanziell aus, denn Pietro Lombardi gab eine Million Euro in neun Monaten aus. Verwendete Quellen: Podcast „Laura und Pietro - ON OFF“ von AudioNow, jolie.de, brigitte.de