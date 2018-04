Schock-Nachricht: Schlagerstar Vanessa Mai verletzt sich bei Bühnen-Unfall schwer

Die Schlagersängerin und Ex-DSDS-Jury-Mitglied Vanessa Mai hat sich am Samstagabend bei einem Unfall während einer Bühnen-Probe schwer verletzt.

Rostock - Die Schlagersängerin und Ex-DSDS-Jury-Mitglied Vanessa Mai hat sich am Samstagabend bei einem Unfall während einer Bühnen-Probe schwer verletzt. Wie dieBild am Sonntag unter Berufung auf das Managemet der Sängerin berichtet, war die 25-Jährige kurze Zeit bewusstlos und musste von dem herbeigerufenen Notarzt künstlich beatmet werden.

Mai hat sich bei einem Unfall mit einem Tänzer wohl schwere Verletzungen am Rücken zugezogen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Konzert der Schlagersängerin, das heute in Rostock stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Das berichtet auch das Internetportel Schlager.de mit Verweis auf Fans. Viele Fans sind laut „Bild am Sonntag“ schon am Konzertort gewesen und hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn die Nachricht bekommen. Mai hatte erst am Freitag ihre Fans in Hamburg mit einer Show ihrer „Regenbogen Live 2018“-Tour begeistert.*

fd/dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes