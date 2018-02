Schock für TV-Koch Frank Rosin: Familienmitglied bei brutaler Attacke getötet

TV-Start und Sternekoch Frank Rosin (51) durchlebt eine schreckliche Zeit: Sein Onkel Heinz Robert T. (†74) starb am Mittwoch an den Folgen einer brutalen Attacke.

Halle - Rosins Onkel lebte seit zehn Jahren im Kellerzimmer eines Wohnheims in Halle, wie bild.de berichtet. Am 29. Januar soll Robert T. von einem 21-jährigen Heimbewohner erschlagen worden sein. Zumindest deuten die ersten Ermittlungsergebnisse der Mordkommission darauf hin. Was für ein Schicksalsschlag für Frank Rosin: Über sein Management ließ der 51-Jährige mitteilen, dass er und seine Familie mit Fassungslosigkeit und großem Entsetzen den tragischen Tod seines Onkels Heinz betrauern.

Der mutmaßliche Täter soll nach einer Vernehmung bereits wieder auf freiem Fuß sein, so bild.de. Der Heimbewohner bestreitet die Tat. Familie Rosin hat Anwalt Burkhard Benecken (42) eingeschaltet: „Familie Rosin geht es insbesondere um die Aufklärung der Tatumstände. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld Akteneinsicht beantragt.“

Matthias Kernstock