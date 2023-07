„Schnapsidee“: Iris Klein verrät, wie sie zum Model auf der Fashion Week in New York wurde

Von: Elena Rothammer

Iris Klein verkündete, als Model auf der Fashion Week in New York laufen zu dürfen. Nun verriet die Mutter von Daniela Katzenberger auch, wie sie an diesen Job gekommen ist.

Mallorca - Nach der Trennung von Noch-Ehemann Peter (56) startete Iris Klein (56) einen Neuanfang. Auch optisch veränderte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36). Sie treibt nicht nur reichlich Sport, sondern legte sich auch für eine Brust-OP unters Messer und ließ sich die Lippen aufspritzen. Ihren neuen Body darf die einstige Dschungelcamperin demnächst sogar auf der Fashion Week in New York präsentieren. Doch wie kam es überhaupt dazu?

Als Model auf der Fashion Week in New York: Iris Klein ist „sehr aufgeregt“

Während die Liebesblase von ihrem Ex Peter Klein und Yvonne Woelke (41) schon wieder zerplatzt sein soll, widmet sich Iris Klein ganz neuen Projekten. Sie will an ihre Model-Vergangenheit anknüpfen und konnte sogar schon einen Job auf der Fashion Week in New York an Land ziehen. Für die Designerin Pia Bolte soll sie dort über den Laufsteg stolzieren.

Pia Bolte und Iris Klein kennen sich schon seit zehn Jahren, wie die TV-Bekanntheit im RTL-Interview erzählte. „Das mit dem Modeln war ehrlich gesagt eine Schnapsidee von ihr. Als sie damit ankam, habe ich aber sofort zugesagt“, berichtete Iris. Dennoch sei sie „sehr aufgeregt“. Mentale Unterstützung hat Iris aber stets an ihrer Seite. „Mein Freund wird mich Gott sei Dank begleiten“, betonte sie.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Hat die beste Figur dafür“: Designerin Pia Bolte ist überzeugt von Iris Kleins Model-Qualitäten

Auf dem Laufsteg wird Iris Klein ein Outfit präsentieren, das extra für sie entworfen wurde. Designerin Pia Bolte ist überzeugt, mit ihr die richtige Wahl getroffen zu haben. „Best Age-Models sind gerade total angesagt und Iris hat die beste Figur dafür. Sie sieht generell toll aus“, schwärmte die Blondine.

Iris Klein darf für Pia Bolte auf der Fashion Week in New York als Model laufen. Die Idee hatte die Designerin – und die Mutter von Daniela Katzenberger zögerte keine Sekunde. © IMAGO / VISTAPRESS & Instagram / iris_klein_mama_

Sieht so aus, als würden der 56-Jährigen zahlreiche neue Türen offen stehen. Davon könnte auch ihr Partner profitieren. Doch ihr neuer Freund hatte bei ihrem ersten Treffen keine Ahnung, wer sie ist, wie Iris Klein versicherte. Verwendete Quellen: rtl.de