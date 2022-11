Danni Büchner wird immer schlanker: „Goodbye Deutschland“-Star verrät Abnehmgeheimnis

Von: Sarah Wolzen

In den letzten Monaten hat Danni Büchner einiges an Gewicht verloren. Nun spricht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin erstmals über ihr neues Aussehen. Und verrät ihr Abnehmgeheimnis.

Mallorca - Seitdem Danni Büchner (44) 2015 erstmals in die Öffentlichkeit getreten ist, hat sich das Aussehen der Witwe von Jens Büchner (†49) radikal verändert. Die schulterlangen wasserstoffblonden Haare sind passé. Stattdessen trägt die fünffache Mutter nun eine lange braune Wallamähne, Fake-Lashes sowie viele neue Tattoos. Doch in den letzten Monaten hat sich noch einiges mehr am Körper von Danni Büchner verändert.

Danni Büchner hat radikal abgenommen

Denn die fünffache Mutter wird immer schlanker. Regelmäßig zeigt sich Danni Büchner ihrer Community bei Instagram in freizügigen Outfits. Bauchfrei oder im Bikini? - Die Mallorca-Auswanderin steht zu ihrem Körper. Dabei fällt auf, dass sie in diesem Jahr einiges an Gewicht verloren hat.

Danni Büchner hat seit ihrer Zeit mit Jens einiges an Gewicht verloren © IMAGO / VISTAPRESS & Instagram: dannibuechner

Wie es zu dieser radikalen Gewichtsabnahme gekommen ist, hat Danni nun verraten. Im Interview mit bild.de erklärt sie: „Ich habe einige Zeit auf meine Ernährung geachtet und habe ab und an zu viel Stress.“ Darüber hinaus esse sie nun mehr Obst und versuche, auf Süßigkeiten zu verzichten.

Gründe fürs Abnehmen Viele Menschen nehmen ab, um schlanker zu werden und endlich in ihre Lieblingsklamotten zu passen. Doch gibt es auch positive Gründe gesundheitlicher Art, die mit einem Gewichtsverlust einhergehen können: weniger Risiko oder Milderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Risiko für Diabetes Typ 2 oder ein besseres Körpergefühl.

Danni Büchner verrät ihr Abnehmgeheimnis

Auch auf Schweinefleisch verzichtet die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin inzwischen vollständig. Eine Schwäche, ohne die sie jedoch nicht könne, habe sie dennoch, so Danni weiter: Brot. Doch zumindest abends versuche sie, das nicht zu essen.

Zuletzt hatte die „Goodbye Deutschland“- Auswanderin für Furore gesorgt, als sie sich vor der Halloweenparty von Sam Dylan zu Wort gemeldet hatte. Danni Büchner machte Partygästen auf die sie keine Lust hatte, eine klare Ansage und forderte sie auf, sie gar nicht erst anzusprechen. Verwendete Quellen: bild.de; barmer.de