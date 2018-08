„Hätte nie geglaubt, dass ich mir das stechen lasse“ - Vanessa Mai erklärt ihr intimstes Tattoo 

Vanessa Mai lüftet ihre Tattoo-Geheimnisse. Vor einer Verzierung wurde sie eindringlich gewarnt.

Berlin - Wie so viele Stars trägt auch Vanessa Mai (26) Tattoos. Die Körperbilder der Schlagersängerin sind klein, aber oho. „Ich bin am Fuß, am Rücken, am Handgelenk und am Arm tätowiert“, verriet Mai jetzt der Zeitschrift „Bild der Frau“. „Es sind lauter Tattoos, bei denen ich niemals geglaubt hätte, dass ich sie mir mal stechen lassen würde.“ Das pikanteste Tattoo ziert Vanessa Mais Arm: Dort steht der Namen ihres Mannes „Andreas“.

Viele hätten sie vor diesem Tattoo gewarnt, erzählt Mai. „Aber ich fühle mich supergut damit und verbinde damit eine wunderbare Zeit in meinem Leben. Selbst wenn es im schlimmsten Fall nicht gut gehen sollte mit uns, würde es mich immer an schöne Jahre erinnern. Es ist kitschig, aber Andreas ist mein Seelenverwandter.“ Andreas allerdings trägt kein Vanessa-Tattoo auf seinem Arm. „Mein Mann ist nicht tätowiert. Und er soll es bitte auch nicht werden.“ Andreas Ferber ist der Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg (52) und seit 2017 mit Mai verheiratet. Auf Vanessa Mais Köper jedenfalls wäre noch viel Platz für weitere Tattoos - wie ihr Nacktbild auf Instagram zeigt.

