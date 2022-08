Oben ohne beim Wandern: Andreas Gabalier tankt Kraft für sein Münchner Mega-Konzert

Von: Lisa Klugmayer

Andreas Gabalier tritt am Samstag in München vor über 90.000 Fans auf. Um fit dafür zu sein, entspannt der Schlagerstar oben ohne beim Wandern. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Gabalier

Die Ruhe vor dem Schlager-Sturm. Andreas Gabalier tritt am Samstag in München vor über 90.000 Fans auf. Um fit für das Mega-Konzert zu sein, entspannt der Schlagerstar beim Wandern in der Natur – und zeigt dabei seinen nackten Oberkörper.

Ramsau - Lange mussten die Münchner auf das Fanfestival warten, am Samstag (6. August 2022) ist es nun endlich so weit. Andreas Gabalier wird auf der größten Bühne Deutschlands das Messegelände zum Beben bringen. Damit er auch fit genug für seine 90.000 Schlager-Fans ist, entspannt er Tage vorher in der bayrischen Natur – natürlich nicht ohne seine Muskeln zur Show zu stellen.

Oben ohne beim Wandern: Andreas Gabalier tankt Kraft für sein Münchner Mega-Konzert

„In der Ruhe liegt die Kraft, draus tankt man dann den Saft, mit dem man große Hürden immer schafft“, reimt Andreas Gabalier während er die Natur in Ramsau genießt. Nach einem erfolgreichen Aufstieg zum Gipfel meldet sich der Schlagerstar nochmal bei seinen Instagram-Fans und zeigt nicht nur den atemberaubenden Ausblick, sondern auch seinen nackten Oberkörper.

In dem Instagram-Clip schwenkt Andreas Gabalier über die oberbayrische Berglandschaft. Dabei fällt auf, dass der Volks-Rock‘n‘Roller sich seines T-Shirts entledigt hat. Kein Wunder bei der Hitze. Angesichts des oberkörperfreien Andreas Gabalier dürften nun auch ein paar Fans ordentlich ins Schwitzen gekommen sein.

Vorbereitungen für Andreas Gabaliers München-Konzert laufen auf Hochtouren

„Bereit für die größte Bühne Deutschlands“, schreibt Andreas Gabalier, einer der größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, noch in seine Instagramstory. Während er sich mental auf sein Mega-Konzert vorbereitet, arbeiten Fachkräfte schon seit Wochen an dem Aufbau seiner Rekordbühne. Worüber sich seine Fans wohl mehr freuen: das Fanfestival in München oder das Oben-ohne-Foto beim Wandern?

Wer keine Karten für das München-Konzert von Andreas Gabalier ergattern konnte, darf sich auf den 17. September freuen. Da wird der Schlagerstar wieder im TV zu sehen sein. Nachdem die letzte „Starnacht am Wörthersee“ bereits ein Quotenerfolg war, gehts nun in die Wachau. Auch Roland Kaiser und Marie Reim sind dabei. Verwendete Quellen: Instagram/andreasgabalier_official