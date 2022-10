Emotionaler Abschied: Jürgen Drews holte bei letztem Konzert Ramona auf die Bühne

Von: Julia Hanigk

Jürgen Drews verkündete im Juli 2022 sein Karriere-Aus. Nun gab er sein letztes Konzert in Ellmau. Dort holte er auch seine Frau Ramona auf die Bühne.

Ellmau - Schlagerstar Jürgen Drews (77) gab am 9. Juli 2022 sein Karriere-Aus in der „Großen Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen bekannt. Der „Bett im Kornfeld“-Interpret leidet an der Krankheit Polyneuropathie, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die den Bewegungsrahmen seiner Beine einschränkt. Seitdem hatte er immer wieder Auftritte, über die spekuliert wurde: Ist es sein letzter? Nun gab Drews aber seine offiziell letzte Darbietung, bei der er auch Ehefrau Ramona (49) auf die Bühne holte.

Jürgen Drews spielt letztes Live-Konzert in Ellmau - Er holt Ramona auf die Bühne

Jürgen Drews letzter Fernseh-Auftritt war ursprünglich in der Sendung „Schlagerbooom“ geplant, die Show findet jetzt aber 2022 nicht statt. So absolvierte einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten beim Musikherbst am Wilden Kaiser seinen letzten Live-Auftritt. „Es ist für mich was ganz Besonderes, mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen. Mit diesem Ort verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen“, so Drews.

Jürgen Drews holt bei seinem Abschiedskonzert seine Frau Ramona auf die Bühne. © IMAGO/Daniel Scharinger (3)

Dabei dankte er seiner Frau Ramona Drews, die seine größte Stütze ist – seit 31 Jahren sind sie verheiratet, haben Tochter Joelina Drews (27), die ebenfalls als Sängerin unterwegs ist. In Bezug auf seine Ehefrau sagte der Musiker: „Wir sind 31 Jahre verheiratet, ich bin ‚ne treue Socke, ich kann nicht anders“ und holte sie daraufhin auf die Bühne.

„Schicksal sehr dankbar“: Jürgen Drews fällt der Abschied schwer

Jürgen Drews schloss seinen Auftritt mit den Worten: „Ich bin dem Schicksal sehr dankbar. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren, wie mein Vater. Als ich zu singen begann, meinte mein Dad: ‚Bleib dabei, Du verarztest die Leute musikalisch.‘“

Weitere Schlagerlegende verabschiedet sich: Auch Ireen Sheer geht Nicht nur Jürgen Drews geht dieses Jahr in Schlager-Rente, auch Ireen Sheer beendet ihre Karriere. Seit über 50 Jahren steht sie nun auf der Bühne, jetzt ist Schluss. Ihr Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am 04.09.2022 war ihr letzter TV-Auftritt. „Abschied ist wie ein neues Leben“, so Ireen Sheer nach ihrem Auftritt. „Ich bedanke mich für dein Können, die Kunst und die Musik“, verabschiedet sich Andrea Kiewel sichtlich gerührt von der Schlagersängerin.

Während ihm der Abschied sichtlich schwerfällt, unterstützt ihn Ramona Drews auch bei dieser Entscheidung. „Er genießt die Ruhe und die Zeit zu Hause sehr!", erklärte sie. Drews habe „ein Leben auf der Überholspur" geführt.