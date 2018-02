„Tatort“- und „Balko“-Schauspieler Matthias Kniesbeck gestorben

Er war zudem Regisseur

Matthias Kniesbeck ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Der Schauspieler und Regisseur Matthias Kniesbeck ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter vom 62 Jahren nach langwieriger Krankheit an seinem Wohnort in Merzig gestorben, teilte die Künstler- und Medienagentur J.S. am Donnerstag in Essen mit.