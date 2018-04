Megaheiß! Megan Fox präsentiert neue Dessous-Kollektion

Ehemalige „Sexiest woman in the world“: Megan Fox präsentiert neue Dessous-Kollektion.

Männer aufgepasst! Auf Instagram zeigt sich Megan Fox so heiß wie nie zuvor - in einer neuen Dessous-Kollektion.

Sie ist eine der begehrtesten Frau der Welt - wenn nicht sogar DIE begehrteste. Megan Fox (31) zeigt sich auf Instagram so heiß wie noch nie und präsentiert eine neue Dessous-Kollektion für „Frederick’s of Hollywood”, die ihren Namen trägt.

Die Schauspielerin und Model aus Tennessee, deren Durchbruch 2007 mit der Hauptrolle im Action-Film Transformers gelang, beweist mit diesen Bildern und noch einmal, dass sie 2008 nicht ohne Grund zur „Sexiest woman in the world“ vom britischen Männermagazin FHM ernannt wurde.

@fredericks_hollywood Ein Beitrag geteilt von Megan Fox (@the_native_tiger) am Jan 13, 2018 um 10:03 PST

Ob in heißen Strapsen, einem verführerischen weißen Einteiler oder in einer sexy roten Corsage: Sie ist und bleibt ein echtes Sexsymbol.

On-Off-Beziehung mit Ehemann Brian Austin Green

Wenn man sich diese Bilder anschaut, kann man kaum glauben, dass Megan drei Kinder zur Welt gebracht hat. Seit 8 Jahren ist sie mit Ehemann Brian Austin Green verheiratet, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat: Noah Shannon (4), Bodhi Ransom (3) und Journey River (1). Die Beziehung war allerdings nicht immer einfach: zwei mal hat sich das Paar bisher schon getrennt. Trennungsgerüchte gab es auch im vergangenen Jahr, kurz bevor das Paar das dritte Kind bekommen hatte. Doch die haben sich glücklicherweise als falsch erwiesen.

Keine einfache Kindheit

Megan genießt jetzt ihren Erfolg. Doch es gab auch schwierigere Phasen in ihrem Leben. Sie wuchs in armen Verhältnissen in Tennessee auf und als sie fünf Jahre alt war ließen sich ihre Eltern scheiden. Außerdem war Megan während der High-School-Zeit ein Mobbing-Opfer, wie das Onlinemagazin Digital Spy berichtet.

Lesen Sie auch: Cathy Lugner lässt (fast) alle Hüllen fallen und zeigt sich mega-heiß auf Instagram.