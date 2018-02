Horror-Crash mit Ferrari: Schauspieler Luke Wilson befreit Frau aus Wrack

US-Schauspieler Luke Wilson (46, "Die Royal Tenenbaums") hat nach einem Autounfall laut Medienberichten nicht lang gefackelt und dabei geholfen, eine verletzte Frau zu retten.

Los Angeles - US-Schauspieler Luke Wilson war selbst in den Unfall verwickelt und zögerte keine Sekunde um zu helfen. Wie US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben berichteten hat sich der Crash am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles ereignet. Demnach sei beim Zusammenstoß eines Ferrari-Sportwagens mit mehreren anderen Autos ein Mann tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten ebenfalls Verletzungen, darunter der US-Golfprofi Bill Haas.

Ein Zeuge sagte dem Branchenblatt "Hollywood Reporter", er habe gemeinsam mit Wilson eine Frau befreit, die in einem der Unfallwagen eingeklemmt war. "Er war der Held, er hat Verantwortung übernommen", sagte der Zeuge über Wilsons Einsatz. Die beiden hätten befürchtet, dass eines der Autos Feuer fangen könnte, da sich bereits Rauch gebildet habe. Der Schauspieler selbst blieb den Medienberichten zufolge unverletzt. Sein Auto wurde leicht beschädigt.

