Hollywood-Schauspieler stirbt plötzlich während Aufzeichnung einer berüchtigten TV-Show 

Schauspieler Godfrey Gao ist bei einer chinesischen Reality-Show gestorben. Das Format ist bekannt dafür, Teilnehmer an ihre absoluten Grenzen zu bringen.

Der taiwanesisch-kanadische Schauspieler Godfrey Gao ist bei der Aufnahme einer Reality Show gestorben.

Bei der chinesischen Show müssen Prominente an ihre Grenzen gehen.

Gao erlangte Berühmtheit als Model und als Schauspieler.

Es war ein Schock für die Fans - der taiwanesisch-kanandische Schauspieler und Model Godfrey Gao ist bei Dreharbeiten zu derchinesischen Reality Show „Zhui Wo Ba“ (“Fang mich doch“) mit nur 35 Jahren gestorben. Das teilte sein Agentur JetStar Entertainment mit.

Gao hatte einen Gastauftritt in der chinesischen Show, die von dem Sender Zhejiang Television ausgestrahlt wird und in der südchinesischen Stadt Ningbo aufgezeichnet wird. Laut DPA ist die Sendung ist dafür bekannt, dass Promis und normale Teilnehmer gegeneinander antreten. Dabei müssen sie unter schwierigen Umständen und meist nachts, Aufgaben erledigen und werden dabei an ihre körperlichen Grenzen gebracht.

In Großbritannien wurde erst eine TV Show abgesetzt, als ein Gast im nachhinein verstarb.

Hollywood-Schauspieler Godfrey Gao gestorben - er brach bewusstlos zusammen

Nach einem Statement des chinesischen Senders Zhejiang Television, stoppte Gao bei einem Laufwettbewerb abrupt ab und fiel bewusstlos zu Boden. „Die Sanitäter vor Ort begannen sofort mit der Erstversorgung und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Nach zwei Stunden Wiederbelebungsmaßnahmen erklärte das Krankenhaus seinen Tod wegen einem plötzlichen Herzversagen.“ An einem plötzlichen Herztod zu sterben ist nach einer US-Studie für Männer doppelt so wahrscheinlich wie für Frauen.

„Wir sind geschockt und traurig“, teilte seine Agentur JetStar mit.

Tod bei TV-Show: Godfrey Gao wurde als Schauspieler und Model berühmt

Godfrey Gao erlangte 2011 internationale Berühmtheit als Mode l. Er war das erste männliche asiatische Model, das in einer weltweiten Werbekampagne der Luxusmarke Louis Vuitton auftrat.

Als Schauspieler war Godfrey Gao war nicht nur in China und Asien bekannt, er spielte auch in Hollywood-Filmen mit. 2013 spielte er in dem Streifen „Chroniken der Unterwelt - City of Bones“ neben Lilly Collins und Jamie Campell Bower.

Fans drückten im Netz ihr Beileid aus. Jemand schrieb: “Ich kann nicht glauben, dass er wirklich weg ist. Er war so ein helles Licht - jetzt wird er als heller Stern vom Himmel scheinen.“

jh

