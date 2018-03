Elyas M‘Barek hat die Haare ab - seine Fans sind entsetzt

Beim Anblick von Elyas M‘Barek rasten viele Mädels aus - nicht zuletzt wegen seiner wilden, dunklen Locken. Jetzt hat der Frauenschwarm die Haare ab und die Fans sind entsetzt.

Berlin - Wow! Das ist mal eine Typveränderung! Schauspieler und Frauenschwarm Elyas M‘Barek (35) hat sich von seinen dunklen Locken getrennt und trägt jetzt radikal kurz. Auf Instagram postete er seinen neuen Look und kassierte jede Menge entsetzte Kommentare seiner Fans.

„Nein, bitte du nicht auch noch! Warum hast du deine Haare geschnitten?", fragt eine Userin erschrocken. „Schade um deine Locken“, stimmt eine andere zu. „Oh Gott deine tollen Haare“, entsetzt sich die nächste. „Mach deine Haare anders“, bittet wieder eine andere. Auch wilde Vergleiche machen die Runde: „Du erinnerst mich irgendwie an Zayn Malik“, findet ein Fan. Ein weiterer sieht in ihm einen deutschen Rapper. „Er sieht aus wie Bushido vor ein paar Jahren.“

Warum sich der "Fuck Ju Göthe"-Schauspieler so verändert hat, verrät er seinen Fans in den sozialen Medien nicht. Die Hoffnung macht die Runde, dass die Typveränderung wegen eines neuen Filmes oder wegen einer verlorenen Wette nötig gewesen sein könnte. Gegenüber „Bild“ sagte der Schauspieler: „Haare sind einfach so ab, hatte Bock".

