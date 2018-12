„Das gehört in eine Rotlichtbar“ - Sat.1-Moderatorin greift im TV mit Outfit daneben

Beim Sat.1-Frühstücksfernsehen machten einige Zuschauer am Montag große Augen. Der Grund: Moderatorin Vanessa Blumhagen ließ beim Outfit tief blicken.

Vanessa Blumhagen ist Moderatorin beim Sat.1-Frühdstücksfernsehen und dort Society-Expertin. Die Moderatorin zieht sich gerne sexy an - und kann es sich auch erlauben. Mit ihrem Outfit vom Montag hat sie es aber aus Sicht vieler Zuschauer übertrieben. Auf ihrer Instagram-Seite gab es einen kleinen Shitstorm.

Zuschauer beschweren sich über Outfit im Sat.1-Frühstücksfernsehen

Ihr aufreizendes und transparentes Oberteil zeigte ihren schlanken Bauch und betonte ihr Dekolleté. Zu aufreizend aus Sicht vieler. „Das Oberteil geht gar nicht. Das gehört in eine Rotlichtbar!“, urteilte eine Instagram-Kommentatorin. „Ich finde das Oberteil nicht so fernsehtauglich. Ist mir ein bisschen zu freizügig“, meinte auch eine andere.

„Ich bin alles andere als prüde, aber ich finde das total in die Schüssel gegriffen“, beschwerte sich auch ein männlicher Fan im Kommentarbereich. „Es sieht einfach aus, als hätte man die Strumpfhose hochgezogen“, lästerte ein anderer. „Da will Frau mit aller Macht in den Playboy“, spekulierte gar ein weiterer Instagram-Nutzer.

Andererseits gab es aber auch viel Lob für das gewagte Outfit von anderen Fans der Moderatorin: „Atemberaubend!“, „Granate!“, „Du siehst mega heiß aus“ fanden sie.

Dabei zeigt sich Blumhagen gerne körperbetont und gewährt den Zuschauer immer wieder mal tiefe Einblicke. Wie bei dieser Sendung des Frühstücksfernsehens im Oktober:

Ruth Moschner meint: „Pack deine Brüste ein!“

Die Oberweite der Moderatorin war sogar im Sat.1-Frühstücksfernsehen selbst schon ein Thema. Auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis 2018 sorgten ihre fast gänzlich entblößten Brüste für Gesprächsstoff. Moderatoren-Kollegin Ruth Moschner forderte sie direkt auf: „Pack deine Brüste wieder ein!“

Blumhagen geht also gerne mal an die Grenzen vor der Kamera - sicherlich nicht zum letzten Mal.

Auch interessant:

Video: Rotlichtmuseum in Amsterdam

Im Sat.1-Frühstücksfernsehen: Moderatorin drückt Kollegin ihre Brüste ins Gesicht

Mareile Höppner ist bekannt als „Brisant“-Moderatorin. Bei einem Besuch bei Sat.1 machte eine Kollegin jetzt Bekanntschaft mit ihrer Oberweite.

Schöne Sky-Moderatorin verrät Geheimnis - und sorgt für Verwunderung

Viele Promis kamen zum "Audi Generation Award" nach München. Doch ein Gast stahl mit einer Information allen die Show. Auf Instagram sorgt die Sky-Moderatorin für Verwunderung.

„Unendlich traurig“: So nehmen Sat.1-Kollegen im Frühstücksfernsehen Abschied von Martin Haas

Ein unfassbar schwerer Auftritt: Den Tränen nahe haben Kollegen von Martin Haas das erste „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ nach dessen plötzlichem Tod moderiert.

mag