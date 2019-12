Schock-Nachricht für alle Fans des Sat.1-Frühstücksfernsehens. Kult-Imbiss-Tester Harry Schulz ist überraschend gestorben.

Große Trauer beim TV-Sender Sat.1.

Der aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen bekannte Imbisstester Harry Schulz ist tot.

ist tot. Schulz starb mit nur 59 Jahren.

Kollegen vom Sat.1-Frühstücksfernsehen trauern um Harry Schulz

Update vom 7. Dezember: Die Trauer bei den Sat.1-Kollegen von Harry Schulz ist groß. Frühstücksfernsehen-Moderator Matthias Killing postete einen Nachruf auf Instagram: „Only the good die young.... Ruhe in Frieden lieber Harry! Dein Tod trifft uns völlig unvorbereitet, und dass Du mit 59 Jahren nun aus dem Leben trittst, ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu glauben.“

Killing schrieb weiter, dass er mit Schulz die Leidenschaft für den Fußball teilte: „Die Lücke, die Du hinterlässt ist riesig - ich wünsche Dir da oben nur das Beste. Du warst ein Gewinn auf der Welt - nun bist Du ein Gewinn im Himmel.“

Frühstücksfernsehen-Kollege Chris Wackert reagierte mit einem Kommentar auf den Beitrag: „Er wird fehlen!“ Moderatorin Alina Merkau postete ein schwarzes Herz, Marlene Ufen schrieb: „Ich bin auch sehr, sehr traurig.“ Auch Cathy Hummels zeigte sich in einem Kommentar bestürzt: „Oh nein... RIP.“

Trauer bei Sat.1: Harry Schulz tot - noch Dienstag bei einer Charity-Veranstaltung

Berlin - Schock-Nachricht für alle Fans vom Sat.1-Frühstücksfernsehen. Der TV-Imbiss-Tester Harry Schulz ist überraschend verstorben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf familiäre Kreise berichtet, soll Schulz am Mittwoch tot aufgefunden worden sein.

Wie RND weiter berichtet, soll Schulz noch am Dienstagabend die Hamburger Veranstaltung „Mehr als eine warme Mahlzeit“ besucht haben. Bekannt wurde Harry Schulz durch seine regelmäßigen Auftritte im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Für das Format testete sich der 59-Jährige durch kulinarische Örtlichkeiten.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Kult-Imbiss-Tester Harry Schulz tot aufgefunden

Woran genau das TV-Gesicht gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Doch bereits vor drei Jahren erlitt der 59-Jährige einen Herzinfarkt. Nach zwei Wochen im Koma kämpfte sich Harry Schulz jedoch zurück ins Leben. Der 59-Jährige stand kurz darauf auch wieder für das Sat.1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera.

Am Freitag nahm dann Kollegin Vanessa Blumhagen emotional Abschied von dem 59-Jährigen. In einem Instagram-Beitrag erklärt die Society-Expertin: „Harry! Was machst Du nur für Sachen... Wir wollten doch noch Pommes essen in Deinem Lütt‘n Grill in der Schanze. Das hatten wir fest ausgemacht. Du gute Seele.“

Das Sat.1-Frühstücksfernsehen trauerte bereits vor einem Jahr um den beliebten Nachrichtensprecher Martin Haas.