Sat.1-Frau zeigt ihre Äpfel - und wieder Mega-Ausschnitt

Vanessa Blumhagen, bekannt aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, lässt einmal mehr tief blicken. Das gefällt manchen überhaupt nicht.

Vanessa Blumhagen, Klatsch-Expertin aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, kokettiert gerne mit ihrer Oberweite. Das haben wir unten schon mehrfach thematisiert. Und es ist auch auf ihrem Instagram-Account nicht zu übersehen. Da war das erste Foto des neuen Jahres beinahe harmlos, auch wenn das Kleid knackeng ist und sie es mit „Puuuh, det knallt rein!“ kommentierte.

Die Reaktionen waren da schon eindeutig. „Traumfrau Vanessa, zeigst doch immer so gern deinen Busen, warum nicht mal im Playboy? Angebote müssen doch ohne Ende da sein. Würdest uns Männern einen ‚großen‘ gefallen tun“, animiert ein Fan sie. Doch es gab auch andere Meinungen: „Sie sieht aus wie ne Leberwurst in dem Kleid.“

Am Montag nun legte Vanessa Blumhagen nach. Und wie! Ein neues Foto landete sowohl auf ihrer eigenen Instagram-Seite wie auch auf der des Sat.1-Frühstücksfernsehens. Blumhagen zeigt sich einmal mehr mit opulentem Dekolleté. Dazu hält sie sich zwei Äpfel direkt vor die Brüste.

Eindeutig zweideutig.

Das gilt auch für den Beitragspost beim Frühstücksfernsehen, bei dem dabeisteht: „Gute Vorsätze soll man bekanntlich einhalten. Deshalb greift Vanessa Blumhagen heute zu Äpfeln. Was habt ihr denn gedacht?“

Einige sprangen natürlich auf die gewollte Anspielung auf. „Hot, süße Früchte“, „Vanessa und Ihre Äpfelchen, jetzt seh ich Obst mit anderen Augen“, „Hammerfrau“, „Schöööööneeee Äpfel hat Vanessa da“, „Unglaublich sexy“, „Ich glaub die sind größer als ein Apfel“ lauten die entsprechenden Reaktionen. Andere sind noch deutlich derber, sodass wir sie hier nicht wiedergeben möchten.

Manchem wird‘s aber langsam zu viel: „Und wieder möchte sie mal wieder in Mittelpunkt stehen, wie langweilig“, motzt ein User. Ein anderer meint: „Sich jedesmal so primitiv zur Schau stellen, sehr billig. Hoffentlich sind ihr die Posts mit Abstand gesehen peinlich ... Schade, Frau Blumhagen.“

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Frau ploppt fast Oberweite raus - Was der junge Mann da wohl dachte?

Update vom 28. Dezember 2018: Das Sat.1-Frühstücksfernsehen informiert die Zuschauer am Morgen mit den neuesten Nachrichten, egal ob aus Politik, dem aktuellen Weltgeschehen oder der Promi-Welt. Als VIP-Aushängeschild dient dabei Vanessa Blumhagen. In letzter Zeit glänzt die 41-Jährige jedoch nicht nur mit dem neuesten Klatsch und Tratsch, sondern vielmehr mit freizügigen Outfits.

Bereits vor knapp drei Wochen überraschte die hübsche Moderatorin in einem dunklen Hosenanzug. Besonders auffällig jedoch: der transparente Spitzenbody und ein Mega-De­kolle­té.

Und auch diesmal - abseits des Frühstücksfernsehens - geizt Vanessa Blumhagen nicht mit ihren Reizen. Eigentlich wollte ein Social-Media-Experte mit der hübschen Brünetten ein Interview über ihr neues Buch führen. Ob sich der Experte bei diesem Anblick jedoch auf das Gespräch konzentrieren konnte?

Auf dem Schnappschuss zu sehen: Die Society-Expertin in exakt dem gleichen Outfit, das bereits Anfang Dezember für viel Aufsehen gesorgt hat. Blumhagen scheint sich in dem dunklen Hosenanzug mit dem transparenten Body sichtlich wohl zu fühlen. Die Fans sind jedenfalls begeistert von dem freizügigen Outfit der 41-Jährigen. Viele von ihnen stellen jedoch fest: „Bei dem Dekolleté fällt es sehr schwer in die hübschen Augen zu schauen.“

Respektabel: Social-Media-Experte Lars Urban zeigt sich als echter Gentleman, blickt ihr laufend in die Augen und lässt sich nicht ablenken.

Update vom 19. Dezember 2018: Es ist übrigens nicht der erste leicht angeschmuddelte Fehlgriff, der Vanessa Blumhagen unterläuft. Ende Oktober posierte sie höchst fragwürdig gemeinsam mit ihrer Frühstücksfernsehen-Kollegin Marlene Lufen. Blumhagen deutete an, dass sie Lufen die Brüste begrapscht. Ob man das wirklich tun sollte?

Das Bild rief natürlich reihenweise Macho-Kommentare hervor. „Da würde ich auch mal gerne Hand anlegen“, schreibt einer. „Jo mal ordentlich die Hupen kneten“ ein weiterer. „Lieber Bi als nie“.

Viele finden die Aktion lustig. Doch manche zeigen sich auch schlicht schockiert von der Aktion. Eine Followerin: „Was wird das denn jetzt? So etwas macht man doch nicht.“

Sat.1-Frau greift mit ihrem knappem Outfit völlig daneben

Unser Artikel vom 11. Dezember 2018: Unterföhring - Vanessa Blumhagen ist Society-Expertin beim Sat.1-Frühstücksfernsehen. Die TV-Frau zieht sich gerne sexy an - und kann es sich auch erlauben. Mit ihrem Outfit vom Montag hat sie es aber aus Sicht vieler Zuschauer übertrieben. Auf ihrer Instagram-Seite gab es einen kleinen Shitstorm.

Outfit im Sat.1-Frühstücksfernsehen provoziert Beschwerden der Zuschauer

Ihr aufreizendes und transparentes Oberteil zeigte ihren schlanken Bauch und betonte ihr Dekolleté. Zu aufreizend aus Sicht vieler. „Das Oberteil geht gar nicht. Das gehört in eine Rotlichtbar!“, urteilte eine Instagram-Kommentatorin. „Ich finde das Oberteil nicht so fernsehtauglich. Ist mir ein bisschen zu freizügig“, meinte auch eine andere. „Ich bin alles andere als prüde, aber ich finde das total in die Schüssel gegriffen“, beschwerte sich auch ein männlicher Fan im Kommentarbereich. „Es sieht einfach aus, als hätte man die Strumpfhose hochgezogen“, lästerte ein anderer. „Da will Frau mit aller Macht in den Playboy“, spekulierte gar ein weiterer Instagram-Nutzer.

Andererseits gab es aber auch viel Lob für das gewagte Outfit von anderen Fans der Moderatorin: „Atemberaubend!“, „Granate!“, „Du siehst mega heiß aus“ fanden sie.

Video: Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen ziemlich freizügig

Dabei zeigt sich Blumhagen gerne körperbetont und gewährt den Zuschauer immer wieder mal tiefe Einblicke. Wie bei dieser Sendung des Frühstücksfernsehens im Oktober:

Aufforderung an Vanessa Blumhagen: „Pack deine Brüste ein!“

Die Oberweite der TV-Expertin war sogar im Sat.1-Frühstücksfernsehen selbst schon ein Thema. Auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis 2018 sorgten ihre fast gänzlich entblößten Brüste für Gesprächsstoff. Moderatoren-Kollegin Ruth Moschner forderte sie direkt auf: „Pack deine Brüste wieder ein!“

Blumhagen geht also gerne mal an die Grenzen vor der Kamera - sicherlich nicht zum letzten Mal.

mag