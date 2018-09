„Hammer Body“: Fans feiern Sarah Lombardis Bikini-Foto

Sarah Lombardi präsentiert sich mit Traumfigur im Leoparden-Bikini auf Instagram ihren Fans und löst damit einen Sturm der Bewunderung aus.

Kos - Braungebrannt und in Bestform präsentiert sich Sarah Lombardi ihren Fans auf Instagram. Urlaubsgrüße im Leoparden-Bikini für ihre knapp 900.000 Follower von der griechischen Insel Kos. Hier macht die Sängerin gerade mit Lover Roberto und Sohn Alessio (3) Urlaub. Ihre Traumfigur macht ihre Bewunderer verrückt. Männer wie Frauen überschlagen sich mit Komplimenten. Ein echter Lovestorm.

ᵇᵉ ᶰᵃᵗᵘʳᵃˡ • ᵇᵉ ʸᵒᵘ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Sep 3, 2018 um 5:51 PDT

„Endlich mal ein Foto eines Stars, das nicht bearbeitet ist“ lobt ein Kommentator Sarah Lombardis Natürlichkeit.

„Deine Figur ist einfach Hammer“

Vor allem ihre weiblichen Fans wollen wissen, was ihr Beauty-Geheimnis ist. Glatte Haut, straffe Konturen, knackiger Teint, gewelltes Haar. „Deine Figur ist einfach Hammer! Was ist dein Fitness-Plan?“, fragt eine ihrer Anhängerinnen. „Was eine Bombe“, „Hammer Body“ oder „Mega sexy siehst du aus“, ist auch in zahlreichen weiteren Kommentaren zu lesen.

Besonders im Hinblick auf Sarahs super-flachen Bauch rätseln viele, wie sie das nach ihrer Schwangerschaft hinbekommen hat: „Du hast so eine schöne Figur! Verrate mir bitte, Sarah, wie du nach der Geburt von Alessio vorgegangen bist, um so auszusehen?“

Bislang schweigt Sarah Lombardi zu den vielen Fragen rund um ihren super Beach-Body. Stattdessen genießt sie lieber die strahlende Sonne über dem Ägäischen Meer (32 Grad Celsius) und lässt ihre Fangemeinde spekulieren.

Lombardi-Fans vermuten, dass die neue Liebe Grund sei, für die positive Ausstrahlung der Noch-Ehefrau-Frau von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi.

„Glücklich sein steht dir am besten“, kommentiert eine Anhängerin Lombardis jüngsten Post, auf dem die 25-Jährige lachend unter einem Wasserfall posiert.

☀️ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Sep 3, 2018 um 11:42 PDT

Auf einem weiteren veröffentlichten Bild gleitet die ehemalige DSDS-und-Let‘s-Dance-Teilnehmerin auf einem aufblasbaren, pinken Riesen-Flamingo sorglos über den Hotelpool und kassierte dafür nach nur einem Tag über 50.000 Likes.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Sep 3, 2018 um 12:45 PDT

Eineinhalb Jahre nach der Trennung von Pietro Lombardi präsentierte Sarah Lombardi kürzlich ihren neuen Freund.

Mit ihrem Ex-Tanzpartner bei „Let’s Dance“,

Robert Beitsch (26), darf Sarah Lombardi bald wieder das Tanzbein schwingen

. Im September werden die beiden gemeinsam im Berliner Admiralspalast bei der neuen Bühnentanzshow „Souldance“ zu sehen sein.

SMB