"Oh mein Gott, seid ihr...": Fans rätseln über verdächtiges Foto von Sarah Lombardi

Sarah Lombardi ist im Liebesglück - dies beweist unter anderem ihre neueste Instagram-Story. Doch ihre Fans achten nur auf ein besonders brisantes Detail.

Auf Pietro folgte Roberto - das ist nun endlich offiziell. Erst vor wenigen Tagen bestätigte Sarah Lombardi ihren neuen Beziehungsstatus: Seit immerhin sechs Monaten ist die 25-Jährige nun schon mit ihrem neuen Freund Roberto liiert.

Diese Instagram-Story bietet viel Raum für Spekulationen

Und schon wird fleißig gemunkelt, ob die beiden bald sogar den nächsten Schritt wagen - das frisch verliebte Paar leistete dabei einen nicht unbedeutenden Teil, um wilde Spekulationen weiter zu befeuern.

Denn Sarah postete kürzlich eine Instagram-Story, in der sie einen verdächtigen Ring trug. Bei diesem schien es sich tatsächlich nicht um bloßen Modeschmuck zu handeln - dafür setzte sie ihn allzu sehr in Szene. Sie hinterlegte die Story mit romantisch-dramatischer Musik und zoomte an das funkelnde Schmuckstück heran.

+ Dieses Foto zeigte Sarah Lombardi in ihrer Instagram-Story. Der Ring am Finger sorgt für Spekualtionen. © Screenshot Instagram / sarellax3

Fans spekulieren über Verlobung

Währenddessen hielt sie die ganze Zeit über Händchen mit ihrem Liebsten - Verlobungs-Gerüchte erscheinen einigen Fans da alles andere als weit hergeholt.

„Oh mein Gott, seid ihr etwa verlobt?“, lautete bald eine der häufigsten Fragen auf dem Insta-Profil der Sängerin. Bislang hat sich jedoch keiner der beiden öffentlich dazu geäußert.

sl