München - Sarah Lombardi und Roberto Ostuni waren fast zwei Jahre ein Paar - im Dezember 2019 endete ihre Beziehung jedoch, weil die Sängerin sich trennte. Ostuni sprach in einem Interview mit RTL über das Liebes-Aus, von dem er eigener Aussage zufolge über Instagram erfahren habe. „Als ich das gelesen habe... da lag ich im Bett, das hat schon geknallt bei mir“, sagte Ostuni gegenüber RTL und gab zu: „Das hat schon wehgetan. Ich war ja noch in einer Phase, wo ich noch Hoffnung hatte.“

Wie er dem Fernsehsender jedoch auch berichtet, gehe es für ihn jetzt weiter, Hoffnungen mache er sich nämlich keine mehr. Auch das gemeinsame Liebes-Tattoo habe er sich bereits überstechen lassen. Auf Instagram postete er Anfang des Jahres außerdem folgendes Bild, das er mit den Worten „Irgendwann scheint die Sonne auch wieder für dich“ versah.

Sarah Lombardi verliebt in den Fußball-Profi Julian Büscher?

Medienberichten zufolge istSarah Lombardi inzwischen außerdem erneut verliebt -in den Fußballprofi Julian Büscher. Laut Bild (hinter Bezahlschranke) haben die beiden schon einen gemeinsamen Ägyten-Urlaub hinter sich. Außerdem habe man die beiden zusammen in Sarahs Heimatstadt Köln gesichtet. Der 26-Jährige ist ein Fußballer und spielte bereits beim US-Klub D.C. United sowie dem kanadischen Cavalry FC. Wie Büscher Anfang Februar auf Instagram verkündete, ist sein neuer Arbeitgeber jedoch der TuS Haltern am See. Ex-Freund Roberto habe zwar keinen Kontakt mehr zu Sarah, von der neuen Liebelei habe er jedoch auch mitbekommen. „Es ist so wie es ist“, sagte er RTL zu diesem Thema. Eine offizielle Bestätigung der neuen Liebe von Sarah oder Julian liegt aktuell nicht vor.

Sarah Lombardi hat durch Castingshow DSDS Bekanntheit erlangt

Sarah Lombardi nahm im Jahr 2011 an der Fernseh-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und erlangte dadurch Berühmtheit. Die Sängerin, die damals noch Sarah Engels hieß, belegte schließlich den zweiten Platz der Staffel und lernte dort außerdem ihren späteren Ehemann Pietro Lombardi kennen, den sie 2013 heiratete. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, trennte sich jedoch im Oktober 2016. Die Scheidung folgte im Jahr 2019.

