Sarah Connor: Sie zeigt alte Bilder von ihrem Vater - und ihre weiblichen Fans rasten aus

Auf Instagram teilte Sarah Connor vor kurzem immer mal wieder Bilder aus ihrer Kindheit. Jetzt zeigte die Sängerin alte Fotos ihres Vaters Michael - und ihre weiblichen Fans sind schockverliebt.

Delmenhorst/Berlin - Sarah Connor hat in alten Fotoalben gestöbert und gewährt ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil in unregelmäßigen Abständen Einblicke in ihre Kindheit. Jetzt zeigte sie alte Schnappschüsse von ihrem Vater Michael - und diese bringen ihre weiblichen Follower fast um den Verstand.

Sarah Connor zeigt alte Bilder auf Instagram: Beim Anblick ihres Vaters rasten die Fans förmlich aus

+ Foto mit Seltenheitswert: Sarah Connor zusammen mit Partner Florian Fischer © picture alliance / dpa Zuckersüß sind die alten Bilder, die Sarah Connor mit der Öffentlichkeit teilt. Sie zeigen die heute 38-Jährige als Jugendliche zusammen mit ihren Schwestern im Reitstall, auf dem Rücken ihres Pferdes "Pepper" oder als Kind in ihrem Lieblingsoutfit. Ihre Fans sind natürlich begeistert von dieser kleinen Zeitreise, auf die sie die Sängerin mitnimmt. Doch als Sarah Bilder von ihrem Vater Michael postet, rasten ihre Follower förmlich aus.

Zeitreise mit Sarah Connor: Scharfes Bildmaterial von Vater Michael

Eines der heiß diskutierten Bilder zeigt Sarah Connor und ihre Schwester im Kindesalter. Die beiden grinsen verschmitzt in die Kamera. In der Mitte sitzt ihr Vater Michael in Jeans und freiem Oberkörper, lässig an einer Zigarette ziehend. Seine dunklen Haare fallen ihm in die Stirn, um den Kopf hat er ein rotes Stirnband gebunden.

"Hottest Dad ever": Hier zeigt Sarah Connor ihren Vater

Auf einem zweiten Bild ist Vater Michael ebenfalls mit freiem Oberkörper zu sehen, scheinbar mit der Arbeit im Garten beschäftigt. Sarahs Dad lacht in die Kamera während er einen Spaten in Händen hält und seinen trainierten Waschbrettbauch präsentiert.

Die Sängerin selbst kommentiert die Bilder mit "Gerade alte Fotos gefunden. Hottest Dad ever."

Hugh Jackman oder Rambo: Fans feiern Bilder von Sarah Connors Vater

Dieser Meinung sind auch ihre Fans. Dementsprechend fallen die Kommentare aus."Wow, was für ein hübscher Dad", schreibt ein Follower. Who’d of known your dad was RAMBO!!! Sweeeet!! God bless!", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer sieht eher Ähnlichkeiten mit einem anderen Schauspieler: "Warum sieht dein Dad auf dem ersten Bild aus wie Hugh Jackman?".

Sarah Connor: Fans freuen sich über Einblicke in ihr Privatleben

Sarah Connors Fans sind begeistert von den Einblicken in die Vergangenheit ihres Idols. Kein Wunder, denn normalerweise achtet die 38-Jährige sehr genau darauf, dass möglichst wenig Informationen zu Privatleben in die Öffentlichkeit gelangen. "Wunderschöne Bilder. Eine kleine süße Sarah. Schön, dass du sowas mit uns teilst", lautet daher der begeisterte Kommentar eines weiteren Followers.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zu Sarah Connor und ihrer Familie:

In Sarah Connors Familie scheinen wirklich alle Mitglieder den Gen-Jackpot geknackt zu haben: Insbesondere die Frauen des Lewe-Clans sind bildhübsch geraten. Doch jetzt zeigt auch Sarah Connors "kleiner" Bruder Robin Lewe was er zu bieten hat.

Süße Baby-News bei Sängerin Sarah Connor: Die 38-Jährige ist voller Vorfreude und strahlt übers ganze Gesicht.

Was für eine Verwandlung: Sarah Connors kleine Schwester Sophia-Luisa Lewe , genannt "Lulu" ist mächtig erwachsen geworden - so heiß zeigt sich "Lulu" auf Instagram.