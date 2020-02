Sarah Connor geht neue Wege: Zum ersten Mal seit 15 Jahren teilte sie ein Foto ihres Sohnes Tyler. Die Zweifach-Mama zeigt wie stolz sie ist.

Sarah Connor zeigt nach 15 Jahren erstmals ein Foto ihres Sohnes.

zeigt nach 15 Jahren erstmals ein Foto ihres Sohnes. Tyler stammt aus der Ehe mit Musiker-Kollege Marc Terenzi.

Anlass für das Posting ist der 16. Geburtstag ihres Sohnes.

Sängerin Sarah Connor brach im vergangenen Jahr mit ihrem Song „Vincent“ etliche Rekorde. Doch während die 39-Jährige selbst gut und gerne im Rampenlicht steht und auch via Instagram mit knappen Bikini-Fotos von sich reden machte, hielt sie ihre Kinder fern von der großen Öffentlichkeit - bislang. Denn nun überraschte Sarah Connor mit einem Foto, auf dem sie sich mit ihrem Sohn Tyler zeigt.

Sarah Connor zeigt ihr Familien-Glück: „Du bist mein ganzer Stolz“

Es ist das erste Mal nach 15 Jahren, dass die Sängerin Tyler zeigt. Beim letzten Mal war der Nachwuchs in der ProSieben-Serie „Sarah & Marc in Love“ zu sehen. In der Doku-Soap wurde damals die Liebe von Sarah Connor und Sänger-Kollege Marc Terenzi mit Kameras begleitet. Und der gemeinsame Sohn Tyler, war eben auch das ein oder andere Mal zu sehen. Doch diese Tage sind lange her.

Via Instagram schickte Sarah Connor nun gleich mehrere Bilder mit Tyler in die Welt. Der Anlass: Connors Sohn feierte seinen 16. Geburtstag und das scheint auch gleichzeitig die Deadline gewesen zu sein, ab der Tyler sich selbst einen Instagram-Account zulegen durfte.

Sarah Connor im Mama-Glück: „Ich liebe Dich mehr als alle Sterne“

Die Promi-Mama feierte den Geburtstag ihres Sohnes mit Instagram-Story-Bildern. Zu einer schrieb sie „Finaly legal on insta“, zu Deutsch: „Endlich legal auf Instagram“ - so viel zum Social-Media-Verbot bis zum Geburtstag. Und auch ein reguläres Instagram-Foto, das Sarah und Tyler gemeinsam zeigt, veröffentlichte die Sängerin. Darauf blickt der Nachwuchs lässig in die Kamera - macht ein Peace-Zeichen, während Sarah Connor ihrem Sprössling einen dicken Knutscher auf die Wange drückt.

Besonders rührend sind die Worte, die Sarah Connor zu dem Bild schrieb: „16! Mein (kleiner) großer Junge“, beginnt die Sängerin und meint dann: „Du bist mein ganzer Stolz, mein Leben! Und vergiss nicht, ich werde immer die erste Frau sein, die sich je in Dich verliebt hat. Happy Birthday Ty Guy! Ich liebe Dich mehr als alle Sterne!“

Die Fans feiern Sarah für ihr Foto. Kommentare, wie „Wow wie schön“, sind massenhaft unter dem Post zu lesen.

Zum Schluss ihres Postings verlinkte Sarah Connor noch die neue und eben nun „legale“ Insta-Seite von Tyler Terenzi. Und auch er postete als erstes und bislang einziges Foto einen Schnappschuss gemeinsam mit seiner Mama.

Rubriklistenbild: © dpa / Christian Charisius