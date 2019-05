Sarah Connor: Sängerin postet Mega-Dekolleté - und rührt Fans zu Tränen

Sarah Connor überrascht bei Instagram mit einem sehr tiefen Dekolleté. Der heiße Anblick begeistert die Fans. Die neue Single "Vincent" gibt Anlass zum Feiern.

Sarah Connor hat ihre neue Single "Vincent" veröffentlicht

Die Sängerin postete zur Feier des Tages ein Foto auf Instagram

Auf dem Bild trägt Sarah Connor ein Kleid mit XXL-Ausschnitt

Auch die neue Single "unendlich" wird von Sarah Connor mit einem Mega-Dekolleté gefeiert

Sarah Connor: Neue Single "Unendlich" veröffentlicht - Fans der Sängerin sind begeistert

Update vom 4. Mai 2019: Sie kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Einmal mehr lässt Sarah Connor ihre Fans an der Freude über eine neue Single teilhaben. Nach "Vincent" veröffentlichte die beliebte Sängerin jetzt den Song "Unendlich" aus ihrem Album "Herzhaft". Und wieder präsentiert sie die Single bei Instagram - im selben Kleid wie schon beim Song "Vincent". Und wieder sticht der sehr tiefe Ausschnitt des Kleides in das Auge des Betrachters. "Da ist er! Hört Euch „UNENDLICH“, den zweiten Song aus meinem neuen Album HERZ KRAFT WERKE, an und sagt mir unbedingt, wie ihr ihn findet", schreibt Sarah Connor zu dem Foto bei Instagram.

Sarah Connor: Sängerin in Mega-Dekolleté rührt mit Single "Unendlich" ihre Fans zu Tränen

Bei den Fans sorgt das neue Lied der Popsängerin für große Gefühle! Emotional sei der Titel und rühre zu Tränen. "Es ist mit Abstand einer der emotionalsten Songs auf deinem Baby", kommentiert ein Fan. Ein anderer schreibt: "Ich habe ihn eben im Auto auf dem Weg zur Arbeit mal auf voller Lautstärke gehört und mir kamen wirklich die Tränen, weil die ganzen Gefühle von dir so krass rüberkommen in dem Song. Danke für so einen besonderen Moment noch vor der Arbeit."

Sarah Connor scheint mit "Unendlich" definitiv den Nerv ihrer zahlreichen Fans getroffen zu haben. Das bestätigt auch dieser Kommentar eines Fans bei Instagram: "Als Mama von vier Kindern gehen mir jedes Mal besonders die Songs, die du für deine Kids geschrieben hast besonders unter die Haut. Wir Mamas empfinden doch sehr ähnlich für unsere Kids und du packst das ihn Worte und Melodie was ich fühle. Danke dafür."

Sarah Connor: Sängerin mit sehr tiefem Dekolleté! Fans rasten aus - "Gott, ..."

Meldung vom 5. April 2019: Da lacht eine so schön. Und sie hat allen Grund dazu: In der Nacht zu Freitag erschien das neue Lied "Vincent" von Sarah Connor und erreichte in nur wenigen Stunden Platz 3 der Apple Music Charts in Deutschland. Um den freudigen Anlass zu feiern, hat die 38-Jährige ein sehr gewagtes Bild auf den sozialen Netzwerk gepostet, wie nordbuzz.de berichtet. Und es scheint bei ihren Fans sehr gut anzukommen!

Sarah Connor: Sängerin zeigt sich im Kleid mit Mega-Dekolleté auf Foto bei Instagram

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das die gebürtige Hamburgerin auf Instagram postete, ist die Sängerin zu sehen, wie sie mit geschlossenen Augen lächelt und in Richtung Himmel blickt. Doch das, was überrascht, ist das gewagte Outfit der Musikerin. Sarah Connor trägt nämlich ein gepunktetes Oberteil, das ganz schön tiefe Einblicke gewährt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Sarah Connor ihre Fans mit einem freizügigen Foto schockt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zu dem Post schreibt die hübsche Blondine: "AAAAAAHHHHHHHHHH ICH BIN SO AUFGEREGT!!!!! Ich kann nicht SCHLAAAAFEN!!!!!! Gleich geht mein VINCENT auf Reisen. 31.5.2019!!!!!!" Gemeint sind hier die neue Single und das neue Album der erfolgreichen Pop-Musikerin, das Ende Mai erscheinen wird.

Sarah Connor: Sängerin feiert neue Single "Vincent" in Kleid mit Mega-Dekoletté

Wie zu erwarten, drehen die Fans der deutsch-amerikanischen Sängerin in den Bild-Kommentaren völlig durch. So schreibt ein Fan zum Beispiel: "Gott, bist du eine schöne Frau." Ein anderer noch: "Du bist so groß, Sarah." Unklar ist, ob sie sich dabei auf das neue Lied oder auf die hübsche Frau beziehen. So oder so: Sarah Connor kann stolz auf sie sein.

