Sarah Connor: Mysteriöse Instagram-Nachricht an Fans - plötzlich brodelt die Gerüchte-Küche

Bremen - Mit "Muttersprache" veröffentlichte Sarah Connor im Mai 2015 ihr erstes, deutschsprachiges Album und landete damit ein Riesen-Comeback. Seither tourt sie durch ganz Deutschland. Wie nordbuzz.de* berichtet, ist es in den letzten Woche ruhig um die Sängerin geworden, die sich eine kleine Pause vom Tour-Leben gönnte - Doch nun überraschte Sarah Connor ihre Fans mit einer rätselhaften Instagram-Nachricht, die die Gerüchte-Küche brodeln lässt.

Sarah Connor: Mysteriöse Instagram-Nachricht nach Bühnen-Pause

+ Ihr erstes deutschsprachiges Album "Muttersprache" war ein Riesen-Erfolg: Legt Sarah Connor jetzt mit einem neuen Album nach? © picture alliance / Jörg Carstens Nachdem Sarah Connor mit ihrem Album "Muttersprache" die deutschen Charts stürmte und ein Konzert nach dem nächsten gab, gönnte sich die Sängerin laut Bunte.de eine Pause vom ständigen Kofferpacken, um sich wieder ganz ihrer Familie widmen zu können. Umso gespannter verfolgen ihre Fans alles, was Sarah Connor mit ihnen auf Instagram und Facebook teilt: "Danke für diese kleinen Nachrichten, die einem die Sehnsucht ein wenig versüßen! Ich freue mich auf das, was kommt", schreibt eine Userin zum Beispiel.

Sarah Connor: Rätselhafte Instagram-Nachricht bringt ihre Fans zum Ausrasten

Als Sarah Conner dann kürzlich in einem Instagram-Post verriet: „Komme gerade aus dem Studio, vermisse Euch", rasteten ihre Fans beinahe aus vor Freude. Denn wenn sich ihre Lieblings-Sängerin ins Studio begibt, besteht die Hoffnung auf neue Songs. "Wird Zeit, dass Miss Cee bald wieder in den Charts aufräumt", schreibt ein weiblicher Fan.

Sarah Connors rätselhafte Instagram-Nachricht: Kommt ein neues Album?

Doch Sarah Connor legt noch einen drauf. Mit einem weiteren Post auf Instagram heizt sie die Gerüchte-Küche weiter an: "Ich sehe was, was Du nicht siehst und DAS ist....?" lauten die rätselhaften Worte, mit denen die 38-Jährige ihre Fans noch weiter auf die Folter spannt. "Vielleicht ein neues Album?" oder "Etwa neue Songs?" spekulieren Sarah Connors Follower.

Alle Hinweise deuten tatsächlich darauf hin, dass die Sängerin an neuen Songs und vielleicht sogar bereits an einem neuen Album arbeitet.

