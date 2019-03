Sarah Connor: Sängerin bringt mit dieser Nachricht ihre Fans um den Verstand

Sarah Connor ist ein Star zum Anfassen. Das stellte die Sängerin mit ihrem aktuellen Aufruf auf Instagram unter Beweis, der ihre Fans förmlich ausrasten lässt

Sarah Connor hat ein besonders enges Verhältnis zu ihren Fans

Derzeit arbeitet die Sängerin an einem neuen Album, das mit Spannung erwartet wird

Auf Instagram startete Sarah Connor jetzt einen Aufruf und möchte, dass ihre Fans an einem Song mitwirken

Berlin - Wer den Instagram-Account von Sarah Connor aufmerksam betrachtet, merkt sofort: Die Sängerin hat eine ganz besonders enge Beziehung zu ihren Fans. Manche Anhänger sind seit Beginn ihrer Karriere an Sarahs Seite, was die heute 38-Jährige zu schätzen weiß. Wie nordbuzz.de* berichtet, steht Sarah Connor insbesondere auf Instagram in letzter Zeit im sehr engen Austausch mit ihren Followern. Doch mit ihrem aktuellen Post bringt sie ihre Fans beinahe um den Verstand.

Sarah Connor: Sängerin hat besondere Botschaft für ihre Fans

Mit Spannung erwarten Sarah Connors Fans das neue Album, an dem ihr Idol derzeit arbeitet. Immer wieder erhält die Sängerin Anfragen, ob sie nicht wenigstens ein paar Vorab-Eindrücke der neuen Songs präsentieren könnte. Deshalb hat sich Sarah etwas ganz Besonderes einfallen lassen - Zum einen, um ihren Fans die Wartezeit auf das neue Album zu verkürzen und zum anderen, um zu zeigen, wie dankbar sie ihnen für ihre Treue ist.

Sarah Connor: Sängerin lässt bei Instagram Fan-Träume wahr werden

Auf Instagram startet Sarah Connor folgenden Aufruf: "Es gibt einen Song, bei dem ich gerne ein paar von Euch dabei hätte für einen Chor!“ Dieser besondere Instagram-Post erhielt innerhalb kürzester Zeit rund 2.000 Kommentare, in denen die Fans der Sängerin sich vor Freude beinahe überschlagen. "Deine Idee ist ein so großes Geschenk! Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dabei sein könnte. Deine Musik ist das, was uns alle verbindet!" oder "Das wäre ein absoluter Traum! Ich liebe deine Texte und deine Songs und vor allem mit wie viel Gefühl du singst!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

