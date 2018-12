Coole Mum: Sarah Connor beim winterlichen Abenteuer-Urlaub mit Sohn Tyler

Sarah Connor (38) schickt vorweihnachtliche Grüße aus dem verschneiten Schweden: Gemeinsam mit Sohn Tyler verbrachte die Sängerin eine abenteuerliche Schlittenhunde-Tour in der winterlichen Wildnis.

Schweden - Sie ist dick eingepackt mit Mütze und Kapuze. Den Schal hat sich die Sängerin schützend über Mund und Nase gezogen, sodass nur ihre markanten, strahlenden Augen zu sehen sind. Ihr komplettes Outfit ist mit einem feinen Schneefilm bedeckt – Dieses Selfie teilte Sarah Connor auf Instagram mit ihren Fans. Wie nordbuzz.de* berichtet, verbringt Sarah Connor die Tage vor Weihnachten mit ganz viel Schnee, Kälte und mit ihrem Sohn Tyler, der aus der Ehe mit Ex-Mann Marc Terenzi stammt.

Sarah Connor: Winterliches Abenteuer mit Sohn Tyler

+ Sarah Connor mit Partner Florian Fischer © picture alliance / Maurizio Gamb

"Wenn der Winter nicht zu uns kommt, kommen wir halt zum Winter!" Etwas in der Art scheint sich Sarah Connor bei der Buchung ihrer Schlittenhunde-Tour beim Veranstalter „Voice of Nature“ in Schweden gedacht zu haben. Zusammen mit ihrem mittlerweile 14 Jahre alten Sohn Tyler machte sich die Sängerin auf, um die Vorweihnachtszeit in der verschneiten Wildnis der schwedischen Provinz Jämtsland und eine ganz besondere Mutter-Sohn-Zeit zu verbringen.

Sarah Connor: Mit dem Hundeschlitten durchs Winter-Wunderland

Die Bilder, die Sarah Connor mit Ihren Fans auf Instagram teilt, machen einfach neidisch: Wer hat nicht schon mal von einer Fahrt mit dem Hundeschlitten durch die unberührte, verschneite Wildnis geträumt? Die coole Vollblut-Mutter zeigt Bilder von sich auf dem Schlitten, vom knisternden Lagerfeuer und natürlich von den niedlichen Schlitten-Hunden im schwedischen „Outback“.

Sarah Connor: Ex-Mann Marc Terenzi schickt Grüße per Instagram

+ 13 Jahre sind bereits seit "Sarah & Marc in Love" vergangen © picture-alliance/ obs

Nicht nur Sarah Connors Fans, sondern auch Ex-Mann Marc Terenzi (40) wünschen Mutter und Sohn eine tolle Zeit bei ihrem Abenteuer-Tryp: Good luck you both - looks amazing!“, schreibt der Sänger, während Sarah Connor mal wieder beweist, was für eine "coole" Mutter sie ist.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

