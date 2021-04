Sam Dylan zeigt den besten Platz in Köln – doch dann muss er dringend nach Hause

Ausgangssperre um 21 Uhr

Sam Dylan ist zum Sonnenanbeter geworden und hat sich dafür direkt am Rhein in Köln niedergelassen. Der Blick auf die Uhr macht ihn aber nervös.

Köln – Sam Dylan hat sein perfektes Sonnenplätzchen am Rheinufer in Köln* gefunden. Er habe sich „den geilsten Platz in Köln*“ ausgesucht und den präsentierte er seinen Fans jetzt auf Instagram. Der Reality-Star hat sogar schon ein bisschen Bräune im Gesicht gekriegt, wie er findet.

Doch als die Sonne hinter den Türmen des Kölner Doms* langsam verschwand, musste es plötzlich ganz schnell gehen, denn die Ausgangssperre rückte immer näher. Ob Sam Dylan es pünktlich nach Hause geschafft hat und welche Hürde dort noch auf ihn wartete*, berichtet 24RHEIN*.