Deutscher Musiker (†58) tot in Wohnung entdeckt - Seinen größten Hit kennt wohl jeder

Köln - Gino Trovatello ist tot. Wie der Express berichtet, wurde er leblos in seiner Wohnung entdeckt. Er wurde nur 58 Jahre alt. Seine ehemaligen Bands trauern bei Facebook um ihn.

Der Name von Gino Trovatello dürfte eher absoluten Fans und Experten ein Begriff sein, das Wirken des Musikers ist aber enorm. Er war von 2007 bis 2015 als Gitarrist bei der Kölner Kult-Band Räuber aktiv und sprang auch bei der noch bekannteren Truppe Bläck Fööss ein.

Sein Einfluss erschöpfte sich noch lange nicht in der Kölner Musikszene, wie der Express auflistet. Er arbeitete für Weltstars wie Jennifer Rush, für die dänischen Eurovision-Song-Contest-Sieger The Olsen Brothers, laut discogs.com-Angaben war er auch an Songs von Nino de Angelo und Bernd Stelter beteiligt. Zudem tourte er mit Howard Carpendale.

Köln: Gino Trovatello schrieb Eurovision-Song-Contest-Hit von Michelle mit

Der größte Hit unter seinem Mitwirken ist aber ein anderer - und wohl noch jedem Deutschen im Ohr: Gino Trovatello zählte zu den Songwritern von „Wer Liebe lebt“ - jenem Lied, mit dem Michelle im Jahr 2001 für Deutschland beim Eurovision Song Contest* antrat. Und einen starken achten Platz belegte*.

Köln: Musikszene trauert um Gino Trovatello

Die Szene in Köln hat eine absolute Größe verloren - entsprechend groß ist die Trauer: „Ein Vollblutmusiker mit dem Herzen am rechten Fleck“, schreibt die Band Kläävbotze bei Facebook. Die Bläck Fööss trauern mit folgenden Worten: „Mit Fassungslosigkeit und tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Gino Trovatello von uns gegangen ist. Wir verlieren einen guten Freund, großartigen Produzenten und tollen Musiker, der mit uns bei zahlreichen Sessions-Auftritten und Silvester-Konzerten auf der Bühne gestanden hat. R.I.P., Deine Fööss.“

Und die Räuber veröffentlichten ein langes, sehr emotionales Posting: „Lieber Gino, nun bist du bei deiner geliebten Ehefrau im Himmel und mit ihr für die Ewigkeit vereint. Unser Beileid gilt der ganzen Familie Trovatello, allen Hinterbliebenen, insbesondere seinen zwei Töchtern und seinen Eltern“, heißt es. Die Räuber erinnern daran, dass „seine Krankheit und die Funktion als Räuber unter ständigem Erfolgsdruck nicht mehr zu vereinen war“.

Köln: Musikgröße Gina Trovatello gestorben - Todesursache unklar

Denn die Familie Trovatello wurde schwer getroffen: Gino Trovatello verlor seine Ehefrau Verena (56) an Bauchfellkrebs. Er selbst war 2013 an Speiseröhrenkrebs erkrankt, den er laut Express besiegen konnte.

Die Todesursache bei Gino Trovatello blieb zunächst unklar. Doch laut Expres s hieß es aus seinem Umfeld, dass sein Gesundheitszustand zuletzt mehr als schlecht gewesen sei.

