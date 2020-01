Schweighöfer-Freundin bei extrem freizügiger Bett-Szene - mit anderem Schauspieler

Seit ungefähr einem Jahr sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee ein Paar. Jetzt verrät sie was der Schauspieler von ihren heißen TV-Szenen hält.

Ruby O. Fee (23) ist eine deutsche Schauspielerin.

(23) ist eine deutsche Schauspielerin. Sie ist mit Publikumsliebling Matthias Schweighö fer (38) zusammen.

(38) zusammen. In einem Interview verrät sie, wie ihr Freund auf ihre Nackt-Szene im Film „Lindenberg! Mach dein Ding“ reagiert hat.

München - Große braune Rehaugen, Beine bis zum Himmel und schön geformte pralle Lippen. Heiß, heißer, Ruby. Dass die Freundin von Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer eine wahre Schönheit ist, ist kein Geheimnis. Was ihr Partner davon hält, dass sie bei Sex-Szenen viel nackte Haut zeigt, erzählt sie im Interview mit bild.

Ruby O. Fee: So heiß wie noch nie im Kino-Film „Lindenberg! Mach dein Ding“

Sie war schon in Filmen wie „Als wir träumten“, „Die Ketzerbraut“ oder „Bibi und Tina“ zu sehen. Seit gestern zeigt sie sich recht freizügig im neuen Kino-Film „Lindenberg! Mach dein Ding“, dort spielt sie eine St.-Pauli-Prostituierte. Im Interview mit der Bild verrät sie, wie sie sich während den heißen Sex-Szenen fühlte - und was ihr Partner dazu sagt?

Was hält Matthias Schweighöfer von den heißen Szenen seiner Freundin Ruby?

Ihr selbst fällt es anscheinend nicht schwer ihren Körper im Fernsehen zu zeigen. „Ich habe kein Problem mit Nacktheit. Es ist ja auch am Set ein strukturierter, vorher völlig geplanter Ablauf. Es ist recht langweilig, wie eine Sex-Szene am Set abläuft. Klar fühlt es sich zu Beginn komisch an, aber es gehört dazu“, sagt sie im Interview. Ob ihr Freund Matthias Schweighöfer diese Meinung teilt, wenn sie mit einem anderen Kerl dreht? „Wir stehen zueinander und vertrauen uns vollkommen. Ich bin nicht so eifersüchtig. Ich lasse meinem Partner Freiraum. Vertrauen ist das Wichtigste in einer Beziehung.“ Es sei das schönste Geschenk, das man jemandem geben kann.

Doch die Freundin von Matthias Schweighöfer ist nicht zum ersten Mal nackt vor der Kamera. Schon im Netflix-Film „P olar“ war ihr heißer Körper zu sehen.

