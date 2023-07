RTL-Moderatorin wandert aus – wohin es Nazan Eckes jetzt zieht

Von: Lena Zschirpe

Teilen

Bei Nazan Eckes stehen Veränderungen an. Die RTL-Moderatorin ist noch recht frisch von Julian Kohl getrennt. Jetzt will sie auswandern.

Dortmund – Im Oktober 2022 hat Nazan Eckes (47) es noch selbst verkündet: „Bei mir stehen alle Zeichen auf Veränderung.“ So beendete die RTL-Moderatorin ihre exklusive Zusammenarbeit mit dem Sender und trennte sich ebenfalls noch 2022 von ihrem langjährigen Partner Julian Khol. Bald soll es noch mehr frischen Wind in ihrem Leben geben, wie RUHR24 berichtet.

Nach Aus bei RTL: Nazan Eckes wandert nach Mallorca aus

Mehr als 20 Jahre lang war Nazan Eckes ein Gesicht bei RTL und moderierte bei dem TV-Sender unterschiedliche Formate. Doch im vergangenen Jahr stand ihr offenbar der Sinn nach einem Neuanfang. Sie bleibt Moderatorin bei RTL, allerdings nicht exklusiv. Für die Moderation von „Extra“ gibt es bereits Ersatz. Außerdem versuchte sie sich im Film „Nazim“ erstmals als Schauspielerin.

Ihr nächster Schritt zum neuen Leben steht auch bereits fest: Die Moderatorin will Deutschland den Rücken kehren und auswandern. Ihr Leben will sie von nun an von Mallorca aus bestreiten (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

„Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel“, so Eckes gegenüber dem Mallorca Magazin. „Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen.“

RTL-Moderatorin Nazan Eckes will bald auf Mallorca leben

Aber warum Mallorca? Das habe mehrere Gründe, wie Eckes erklärt. Für sie seien „viele Dinge, die nicht bei allen Priorität haben“ entscheidend gewesen. „Ich mag die Natur sehr, sehr gerne. Ich liebe die Berge, das Meer und die Sonne und hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte.“

RTL-Moderatorin Nazan Eckes wandert aus. © Fotostand/Jacobs/Imago

„Jetzt wird dieser Traum nach und nach wahr, was mich sehr glücklich macht“, erzählt Nazan Eckes weiter. Ob ihre zwei Söhne mit ihr auswandern, klärte die Moderatorin allerdings nicht auf.