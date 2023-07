RTL-Moderatorin hat ein Baby bekommen – „Bachelorette“-Gewinner ist der Vater

Von: David Maciejewski

Das Baby ist da: RTL-Moderatorin Laura Papendick hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie Mutter geworden ist.

Dortmund – Süße Neuigkeiten von Laura Papendick. Die 34-Jährige ist erstmals Mutter geworden, wie sie in einem Post auf Instagram verkündet hat. Dass die RTL-Moderatorin mit dem „Bachelorette“-Gewinner von 2018 ein Baby erwartet, gab sie Anfang des Jahres auch auf der Social-Media-Plattform bekannt, wie RUHR24 berichtete.

RTL-Moderatorin ist Mutter geworden – „Bachelorette“-Gewinner ist der Vater

Die glücklichen, frisch gebackenen Eltern Laura Papendick und Alexander Hindersmann veröffentlichten einen gemeinsamen Instagram-Post, um ihre zahlreichen Anhänger in Sachen Baby-News zu unterrichten. „Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt“, gab das Duo in der dazugehörigen Caption an.

Auf den geteilten Fotos trägt das „kleine Wunder“ süße Tennis-Socken mit der Aufschrift „Mini“. Ansonsten sind nur die Hände des Babys noch zu sehen (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24). Was das Geschlecht angeht, war bereits im Vorfeld bekannt, dass es ein Junge werden wird.

RTL- und Sky-Moderatorinnen gratulieren: Laura Papendick ist Mutter geworden

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche – von Fans der RTL-Moderatorin und des „Bachelorette“-Gewinners, aber auch von zahlreichen bekannten Weggefährten. Eine davon ist Angela Finger-Erben, auch ein RTL-Gesicht, die kommentierte: „Oh, so schön! Alles Liebe an den Kleinen und an Mama und Papa.“

„Herzlichen Glückwunsch und eine wunderbare Kennlernphase“, wünsche beispielsweise noch Sky-Moderatorin Britta Hofmann den beiden Eltern. Ob und wie viele weitere Einblicke Laura Papendick und Alexander Hindersmann gewähren werden, bleibt abzuwarten. Laut RTL befindet sich die Moderatorin seit Mitte Mai in Mutterschutz.

Wie lange die Zuschauer auf sie verzichten müssen, bleibt abzuwarten. Als Moderatorin der Europa League hat Laura Papendick ohnehin noch ein wenig Zeit – die neue Saison startet erst Mitte August. Während die Zuschauer erst einmal auf sie verzichten müssen, hat RTL ARD- und ZDF-Stars für Krimi-Nachschub verpflichten können.