RTL-Hammer: Muss „Let‘s Dance“ seinen Sendeplatz am Freitagabend abgeben?

Seit 10 Jahren ist „Let‘s Dance“ fester Bestandteil des Fernsehprogramms. Doch nun wurde der Sendetermin wegen der Coronavirus-Pandemie beinahe verschoben.

Fernsehsender RTL ändert wegen der Ausbreitung des Coronavirus das Programm

das Programm Auch der „ Let‘s Dance “ Sendetermin hätte verschoben werden sollen



“ Sendetermin hätte verschoben werden sollen Nun scheint sich RTL aber doch zugunsten der Tanzshow entschieden zu haben

Update vom 26.03.2020, 16.46 Uhr: Alles wie gehabt - RTL scheint trotz der Coronakrise zumindest was das Freitagabend-Programm angeht, auf Altbewährtes zu setzen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, die nach über einem Jahrzehnt quasi Kult gewordene Tanzshow „Let‘s Dance“ müsse dem spontan aus dem Boden getretenen Format „Die Quarantäne-WG“ weichen, hat sich der Sender nun offenbar doch wieder umentschieden. Eigentlich hätten sich Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher noch in ihrer digitalen Talkrunde allabendlich um das Thema Corona und alles rund herum unterhalten sollen - und somit auch den Sendeplatz des Tanzwettbewerbs besetzt (s. unten), doch wie nun bekannt wurde, wird die „Quarantäne-WG“ nach nur drei Ausgaben kurzfristig wiederabgesetzt. Das bedeutet, dass alle „Let‘s Dance“-Fans wie gewohnt pünktlich um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen sollten, um keine der neu gelernten Choreografien der Tanzpaare zu versäumen.

Erstmeldung vom 25.03.2020

RTL-Hammer: „Let‘s Dance“ verliert den Sendeplatz am Freitagabend

Köln - RTL streicht die beliebte Show „Let‘s Dance“ um 20:15 Uhr aus dem Programm. Der Fernsehsender reagiert damit auf die aktuelle Lage in Deutschland. Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus und beschäftigt nicht nur die Menschen hier zu Lande, sondern weltweit. Seit Montag, dem 23.März sendet RTL eine neue Sendung zur Primetime, um die Menschen über das Coronavirus* zu informieren, aber vor allem um für gute Laune zu sorgen.

RTL am Freitagabend: „Let‘s Dance“ muss Platz machen für das Coronavirus

Erst durften keine Zuschauer mehr zu „Let‘s Dance“, jetzt wird die ganze Tanzshow verschoben. Das alles wegen der voranschreitenden Ausbreitung des Coronavirus*. Ab sofort wird am Freitag um 20:15 Uhr nicht mehr getanzt, sondern von zuhause aus diskutiert und Blödsinn gemacht. Die alten TV-Hasen Günther Jauch und Thomas Gottschalk hocken auf der Coach oder am Schreibtisch und unterhalten mit Oliver Pocher die Zuschauer von zu Hause aus. Mit wechselnden Gästen spricht die "Die Quarantäne-WG*" über das Coronavirus und die sich veränderten Umstände, die jeden Einzelnen betreffen. Die neue Sendung läuft jeden Abend zur Primetime und das eigentliche Sendeprogramm wird um eine Stunde nach hinten verschoben, so auch „Let‘s Dance“.

Für eure Unterhaltung geben unsere Paare auch diese Woche wieder alles! #LetsDance, Freitag 21:15 Uhr live bei RTL #WirbleibenZuhause pic.twitter.com/qfFySVYvBy — Let‘s Dance (@RTL_LetsDance) March 24, 2020

Am kommenden Freitag wird also nicht mehr um 20:15 Uhr, sondern eine Stunde um 21:15 Uhr getanzt.

Video: Laura Müller nimmt beim Tanzen ab

Trotz Coronavirus: RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ bleibt auf Sendung

Die Zuschauer und Tanz-Fans sind erleichtert, dass die beliebte Show nur eine Stunde nach hinten verschoben und nicht ganz gestrichen wird. Ein Twitter-User schreibt: „Das Beste daran, wenn man isoliert zuhause hockt: NIEMAND weiß, dass man heimlich mitgetanzt hat“

Das beste daran, wenn man isoliert zuhause hockt: NIEMAND weiß, dass man heimlich mitgeteanzt hat #letsdance2020 #letsdance — Robin Linnemann (@ral94germany) March 20, 2020

Natürlich ist es für die Teilnehmer, die Juroren und auch für die Zuschauer nicht leicht, dass sich die Sendung derart reduzieren muss. Wie Jurorin Motsi Mabuse* in einem Interview mit RTL sagt: „Ich selber muss kämpfen, wir müssen alle kämpfen.“ Aber es sei wichtig, den Leuten die zuhause sind, Abwechslung zu bieten.

Tanzen bedeutet das Gefühl von Freiheit und Eskapismus. Zwei Dinge, die wir derzeit mehr denn je brauchen. Danke an das @RTL_LetsDance-Team, dass ihr uns diese Freitagabend-Unterhaltung weiterhin schenkt. #LetsDance — Alexander K. (@MedienPfau) March 20, 2020

In der nächsten Folge „Let‘s Dance“ wird es aber noch eine weitere Veränderung geben, da John Kelly wegen eines familiären Notfalls die Tanzshow verlassen musste*.

