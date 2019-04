RTL: „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen - Bei wem die Hochzeitsglocken läuten - und warum es sogar Baby-Alarm gibt

Nach einer Frau haben sie gesucht, doch gefunden haben sie so einiges mehr: Diese aufregenden Zukunftspläne schmieden die Landwirte von „Bauer sucht Frau“ nun gemeinsam mit ihren Herzensdamen.

München - Noch vor ein paar Monaten drehte sich alles in ihrem Leben um ihren Hof. Doch das dürfte sich bei so manchen der Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“ nun grundlegend geändert haben. Wie sie in der großen Wiedersehensshow mit Inka Bause am vergangenen Ostermontag verkündet haben, könnten bald sogar die Hochzeitsglocken läuten und die ersten Babies brabbeln.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Hochzeit in Schwaben und Kanada

Nicht nur namenstechnisch passen die beiden super zusammen. Auch in Sachen Liebe scheint es bei Landwirt Stephan und seiner Steffi ganz schön gefunkt zu haben - Heiratsantrag inklusive. „Dass wir heiraten, ist total schön. Die Vorbereitung macht total Spaß“, freut sich die Friseurmeisterin. Mittlerweile ist sie auch schon auf Stephans Hof nach Schwaben gezogen.

Auch in Kanada sollen bald die Eheringe getauscht werden. Denn auch Farmer Andreas hat seiner Liebsten Inge bereits einen Antrag gemacht - den die Altenpflegerin natürlich auch sofort angenommen hat. Nun möchte das frisch verlobte Paar ebenfalls zusammenziehen und Inge plant, nach Kanada auszuwandern.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nachwuchs in Namibia

In Namibia denken Bauer Jörn und seine Oliwia sogar schon einen Schritt weiter. Gerade bauen sie sich ein gemeinsames Domizil auf der Farm von Jörns Eltern und auch über Nachwuchs haben die beiden bereits gesprochen. Nur über die Anzahl ihrer künftigen Kindern konnten sich die beiden nicht einig werden. Das hat sich jetzt aber geändert, verrät Oliwia im Interview. „Jörn wollte drei, ich wollte eins. Da haben wir uns in der Mitte auf zwei Kinder geeinigt.“

Als ersten Schritt wollen die beiden aber in ihre gemeinsame Bleibe ziehen. Noch bis Juni soll ihr Haus fertig sein. Dafür packen die beiden auch ganz fleißig mit an. Oliwia habe das ganze Haus geplant, lobt Jörn seine Liebste. Dafür hat er allerdings für genug Sichtschutz gesorgt und extra Bäume gepflanzt, damit das Schlafzimmer der Turteltauben nicht von außen einsehbar ist. Damit dürfte der Familienplanung also tatsächlich nichts mehr im Wege stehen.

Krise bei „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Josef und Narumol?

Die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ hat schon mehrere Paare zusammengebracht, wie beispielsweise Landwirt Josef und die Thailänderin Narumol. Noch weit vor ihrer Hochzeit sind die beiden bereits Kult geworden. Doch nun scheint es in der Ehe des einst so verliebten Paares zu kriseln.

Liebesgerüchte um Inka Bause

Dafür scheint Amor aber bei jemand anderem zugeschlagen zu haben: Nachdem auch die Moderatorin der Sendung lange Zeit nach ihrem Mr. Right suchen musste, macht Inka Bause nun selbst mit Liebesgerüchten Schlagzeilen.