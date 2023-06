RTL holt Kult-Show nach Absetzung zurück – sechs neue Folgen angekündigt

Von: Julia Bremken

Teilen

Schnelle Autos, riskante Verfolgungen, Mörder und Gangster - damit begeistert eine Sendung seit über 20 Jahren die RTL-Zuschauer.

Dortmund – Die Kult-Sendung „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ ging eigentlich 2022 nach 48 Staffeln zu Ende. Jetzt hat der Sender RTL ganze sechs neue Filme geplant, RUHR24 weiß, wie das Comeback aussehen soll.

RTL kündigt Comeback von „Alarm für Cobra 11“ für 2024 an: Das ändert sich bei der Kult-Sendung

Im vergangenen Jahr endete die Kultserie „Alaram für Cobra 11“ nach 48 Staffeln. Doch im selben Jahr entschied sich RTL für eine Fortsetzung in Form von drei Filmen. Nachdem der Testlauf der Action-Serie sowohl auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ als auch im linearen Fernsehen ein voller Erfolg war, beschloss RTL, die Sendung fortzusetzen.

Nur ob es in Form von Staffeln oder Filmen weitergehen soll, das behielt der Sender vorerst für sich. Jetzt teilt RTL aber mit, dass weitere sechs neue 90-minütige Filme von „Alarm für Cobra 11“ für 2024 geplant sind, wie t-online.de berichtet. Das bleibt aber nicht das einzige Comeback, denn ein bekannter RTL-Star kehrt nach 30 Jahren zu seinen Wurzeln zurück.

RTL-Actionserie feiert Comeback in Spielfilmlänge: Das sind die Schauspieler der neuen Filme

Fans der wohl bekanntesten Autobahnpolizei Deutschlands können sich also auf noch mehr Action in Spielfilmlänge freuen. Nachdem die Frage geklärt ist, in welcher Form die Sendung auf RTL ihr Comeback feiern wird, bleibt noch die Frage nach der Besetzung offen (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

Denn Erdoğan Atalay, der die Rolle des Hauptkommissars Semir Gerkhan spielt, ist ein echtes „Alarm für Cobra 11“ Urgestein. In fast 30 Jahren Seriengeschichte hatte er verschiedene Partner an seiner Seite. Darunter Tom Beck und Daniel Roesner. Seit 2020 spielt Pia Stutzenstein die Polizeikommissarin Vicky Reisinger und sorgt damit erstmals für ordentlich Frauenpower in dem Polizei-Duo.

Auch in den sechs neuen Filmen der Actionserie, die 2024 ausgestrahlt werden, spielen Semir und Vicky weiterhin das Ermittler-Duo mit einer Vorliebe für schnelle Autos und riskante Verfolgungen.

Vom Fangirl zum Action-Star: Sie spielt die erste Kommissarin in der RTL-Kult-Serie

Pia Stutzenstein spielt die Polizeikommissarin Vicky Reisinger in der RTL-Action-Serie „Alarm für Cobra 11“. Doch besonders ist nicht nur, dass sie die als erste Frau an der Seite von Semir Gerkhan ermittelt. Sie war auch selbst Fan der Serie und ist jetzt mit ihrer Rolle zum Co-Star geworden.

Schauspielerin Pia Stutzenstein spielt in der Fortsetzung von „Alarm für Cobra 11“ weiterhin die Rolle der Polizeikommissarin Vicky Reisinger. © Panama Pictures / Imago

Als Kind war die 34-jährige Blondine ein Riesen-Fan von „Alaram für Cobra 11“, heißt es auf rtl.de. Sie könne es daher immer noch nicht fassen, dass sie jetzt selbst als Kriminalkommissarin Vicky Reisinger seit 2020 Teil der Erfolgsserie ist. Und mit der Fortsetzung der Sendung im nächsten Jahr geht dieser Traum für sie auch vorerst nicht zu Ende.