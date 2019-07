Sarafina Wollny und Peter haben geheiratet! Trash-Trauung empört Fans: „Ohne Emotionen und total gestellt“

Sarafina Wollny hat ihren Peter geheiratet, allerdings nicht nach dem Geschmack ihrer Fans. Sie kritisieren die Stillosigkeit der Trauung, die sogar Auswirkungen auf die Schwangerschaft ihrer Schwester gehabt haben könnte.

Upd ate vom 17.07.2019, 21.47 Uhr: „Ich hab‘ alles feucht“, gesteht Peter Heck sichtlich nervös seinem Trauzeugen, kurz vor seiner Vermählung mit Langzeitfreundin Sarafina Wollny (24). Als die unter dem Live-Gesang ihrer Schwester Estefania, die Kirche betritt, warten Wollny-Fans natürlich auf Tränen der Rührung beim Bräutigam - doch Peter bleibt cool. Auch beim Ja-Wort und beim Hochzeitskuss. Ob‘s am Stimmchen der Schwägerin lag, die eine Karriere als Sängerin anstrebt? Auf Twitter wurden während der Ausstrahlung der Sendung auf RTL II unter dem Hashtag #Wollnys Rufe nach Dieter Bohlen laut. Der Pop-Titan möge doch bitte ein vierfaches Nein für Estefanias Gesang verhängen. Auch zur Hochzeit selbst äußerten sich Wollny-Fans auf Twitter empört: „Emotionen fehlen!“, „Kein Benehmen“ und „ein grottenschlechter Pfarrer, der die ganze Chose völlig lieblos dirigiert“, hagelte es Kritik am „schönsten Tag“ im Leben von Peter und Sarafina.

#Wollnys-Spezial enthüllt: @RTL2 zeigt Sarafinas Hochzeit – Sarafina und Peter haben sich das Jawort gegeben https://t.co/fgzsee0VyH — TV Wunschliste (@tvwunschliste) 15. Juli 2019

„Ich habe noch nie so eine schlecht inszenierte Hochzeit wie von den #wollnys gesehen. So was von schlecht gescriptet. Einfach zum Schämen. Das gekaufte Publikum gähnte und ist fast eingeschlafen. Peter und Sarafina mit genervter Mimik und der Pastor musste alles ablesen! FAKE“, twitterte ein User völlig entgeistert. Als das Paar bei seiner Hochzeit unsinniger Weise auch noch seinen Zwergspitz Feivel segnen ließ, waren die viel zu langen Sakko-Ärmel von Stiefvater Harald direkt vergessen. Eine Userin namens Nicole brachte auf den Punkt, was viele Zuschauer dachten und erhielt viel Zuspruch für ihren Kommentar: „Wer sehen will, wie ich niemals heiraten würde und wer definitiv nicht auf meiner Hochzeit singen dürfte, der guckt sich jetzt die Wollnys an“.

Auch das noch ungeborene Kind von Sarafinas hochschwangerer Schwester Sylvana zog es vor, an diesem Tag noch im Bauch der Mutter zu verbleiben.

RTL2: Sarafina Wollny und Peter haben geheiratet - Wehen bei Sylvana?

Unsere Erstmeldung zur Wollny-Hochzeit vom 17.07.2019 - Hückelhoven/Nordrhein-Westfalen - Ganze sieben Jahre waren die beiden verlobt, nun haben sie endlich „Ja“ gesagt: Sarafina Wollny (24) und ihr Peter (26). Die Trauung fand am vergangenen Samstag in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen statt - und ist natürlich auch bei RTL 2 zu sehen. Zwar läuft die Folge erst am Mittwochabend um 20.15 Uhr, doch bei Instagram haben die beiden frisch Vermählten schon erste Bilder ihrer Traumhochzeit veröffentlicht.

Bereits am Wochenende hatten die Reality-TV-Stars ein erstes Bild veröffentlicht, auf dem allerdings lediglich Sarafinas Brautstrauß sowie die Hände der beiden inklusive der Eheringe zu sehen waren.

Sarafina Wollny: Hochzeit im Prinzessinnen-Kleid - RTL 2 zeigt Aufnahmen

Nun hat die 24-Jährige auch ein Bild gepostet, das die beiden an ihrem großen Tag zeigt. „Der schönste Tag in unserem Leben, es war ein Traum“, hat Sarafina das Foto kommentiert, auf dem man sie in einem ausladenden, weißen Brautkleid mit viel Spitze und Schleier im Prinzessinnen-Stil sieht, daneben Neu-Ehemann Peter in einem Anzug in einem Auberginenton.

Auch Aufnahmen der Trauung sind auf Sarafinas Instagram-Account zu sehen. Ein Bild zeigt Sarafinas Nichte Celina, die die Rolle des Blumenmädchens übernehmen durfte. Und auch der erste Kuss der beiden als Ehepaar ist bereits zu bestaunen. „Dieser Moment wird uns immer in Erinnerung bleiben“, schrieb Sarafina dazu.

Für alle weiteren Details der Hochzeit müssen sich Wollny-Fans allerdings noch bis zur Ausstrahlung der neuen Folge am Mittwochabend bei RTL II gedulden. Darin könnte es auch noch um eine andere tolle Neuigkeiten der TV-Familie gehen.

Die Wollnys bei RTL 2: Wehen bei der Hochzeit ihrer Schwester?

Sarafinas Schwester Sylvana (27) ist hochschwanger mit ihrem zweiten Kind, auf dessen Geburt die ganze Familie hinfiebert. Doch ist das Kind vielleicht schon längst auf der Welt? Das OK Magazin spekulierte, dass Sylvana während der Hochzeit ihrer Schwester bereits Wehen gehabt haben könnte. Bestätigt ist das bislang nicht - sollte das Kind aber tatsächlich bereits da sein, werden Wollny-Fans in der neuen Folge sicher alles Wichtige erfahren.

Weniger schöne News gab es kürzlich von Estefania Wollny: Die 17-Jährige wird immer dünner - und hat den Grund dafür öffentlich gemacht. Im Frühjahr war sie im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Nach ihrem Auftritt und ihrem geäußerten Wunsch für die Zukunft - mit ihrer Musik groß rauskommen zu wollen - hat Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel gelacht. Doch die Wollny-Fans stehen hinter ihren Schützlingen, weswegen Kiwis Lacher in den sozialen Netzwerken ein Nachspiel hat.

thh