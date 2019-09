Briten im Babyfieber: Sind gleich mehrere Royals schwanger?

Steht dem britischen Königshaus ein dreifacher Kindersegen bevor? Angeblich ist Herzogin Kate nicht die einzige Schwangere bei den englischen Royals.

London - Lüftet nicht nur Herzogin Kate bald ein süßes Geheimnis - sondern auch Meghan Markle und Prinzessin Eugenie? Gerüchten zufolge erwartet das britische Königshaus gleich ein dreifacher Kindersegen.

Das berichtet zumindest das deutsche Nachrichtenportal news.de - und beruft sich dabei auf die britische Klatschzeitschrift express.co.uk.

Royales Baby-Fieber: Sind Kate Middleton, Meghan Markle und Prinzessin Eugenie schwanger?

Glaubt man den Gerüchten, wird nicht nur Williams Gattin bald ihre vierte Schwangerschaft verkünden. Auch ihre Schwägerin Meghan und Prinzessin Eugenie - Cousine von William und Harry - sollen demnach ein Kind unter dem Herzen tragen. Aber sind Kate Middleton, Meghan Markle und Prinzessin Eugenie wirklich gleichzeitig schwanger? Kann das sein?

Der Grund für die kühnen Behauptungen sind laut dem Boulevardblatt die nicht endenden Schwangerschafts-Spekulationen der vergangenen Wochen - und die Wettbüros, die bereits auf das Thema aufgesprungen sind.

Schwangerschaften bei den englischen Royals: Wettbüros laufen auf Hochtouren

Ein kleiner Rückblick: Erst vor wenigen Tagen hatte ein vermeintlicher Royal-Insider kundgetan, Herzogin Kate sei wieder schwanger und erwarte Zwillinge. Seit ihrer Hochzeit mit Jack Brooksbank im Oktober 2018 wird auch Prinzessin Eugenie immer wieder eine Schwangerschaft angedichtet. Bei öffentlichen Auftritten wird stets ihre Körpermitte unter die Lupe genommen und genau analysiert.

Bleibt zuletzt noch Meghan Markle: Obwohl die 38-Jährige erst vor wenigen Monaten den kleinen Archie zur Welt brachte, wird bereits jetzt über ein zweites Baby spekuliert. Bei der 38-Jährigen tickt schließlich die biologische Uhr. Und dass sich Herzogin Meghan und Prinz Harry ein zweites Kind wünschen, ist kein Geheimnis. Warum also unnötig Zeit vergeuden?

Bereits bekannt: Harry und Meghan wünschen sich ein zweites Baby

Diese Meinung scheinen auch die Briten zu teilen: Fleißig tragen sie ihr Geld in die Wettbüros. Allein in der vergangenen Woche, nachdem Prinzessin Eugenie auf der New Yorker Fashion Week gesehen wurde, ging im Vereinigten Königreich eine wahre Flut an Wetten ein. "Die neuesten Wetten deuten definitiv darauf hin, dass eine Ankündigung in Kürze erfolgen könnte“, berichtet ein Sprecher von Betting Intelligence Bookmakers.tv dem Express.

Haben die Wett-Freunde Recht, dann wird Eugenie noch in diesem Jahr ihre Schwangerschaft der Öffentlichkeit verkünden. Kate und Meghan ziehen 2020 nach. Aber wie viele Fünkchen Wahrheit hinter den Gerüchten wirklich stecken? Wir dürfen gespannt sein.

