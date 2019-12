„Roxette“-Superstar Marie Fredriksson ist tot - Todesursache ist bekannt 

Die Musik-Welt trauert um „Roxette“-Sängerin Marie Fredriksson: Die Schwedin ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Die Musikwelt trauert um Marie Fredriksson.

Die Schwedin war Sängerin des Pop-Duos „ Roxette “

“ Marie Fredriksson wurde nur 61 Jahre alt.



Stockholm - Schock für die Musikwelt: Die Sängerin der schwedischen Band „Roxette“, Marie Fredriksson, ist tot. Die Schwedin ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

"Mit großer Trauer müssen wir bekannt geben, dass eine unserer größten und beliebtesten Künstlerinnen von uns gegangen ist", wird eine Mitteilung von Marie Fredrikssons Managerin Marie Dimberg von der norwegischen Zeitung Aftenblad zitiert. Ihr Bandkollege Per Gessle bestätigt den Tod seiner Kollegin gegenüber der schwedischen Zeitung „Expressen“. Demnach soll Marie Fredriksson bereits am Montagmorgen verstorben sein.

Marie Fredriksson är död – blev 61 år gammal.

„Roxette“-Sängerin Marie Fredriksson stirbt nach langer Krankheit

Die Popsängerin starb damit 17 Jahre nach ihrer Krebsdiagnose. Bereits im Jahr 2002 wurde bei der Sängerin ein Hirntumor diagnostiziert. Die 61-Jährige erholte sich zunächst, galt zwischenzeitlich als geheilt. Doch im Jahr 2015 dann der Rückschlag .

Bei einem Konzert wirkte Fredriksson erschöpft, die Sängerin meisterte den Auftritt auf einem Barhocker sitzend. Kurz darauf musste die geplante Tour abgesagt werden, der Gesundheitszustand der Sängerin verschlechterte sich rapide. Wenig später verkündete die Sängerin ihren Abschied aus dem Musikgeschäft.

+ Das schwedische Popduo Roxette bei einem Konzert 2015. © dpa / Henning Kaiser

„Roxette“-Sängerin Marie Fredriksson ist tot - Ehemann veröffentlicht Statement

Marie Fredriksson hinterlässt ihren Ehemann und zwei Kinder. In einer Mitteilung baten der Ehemann der Sängerin, Mikael Bolyos, und ihre Kinder, Josefin und Oscar, um Respekt für ihre Trauer. Die Beerdigung der Sängerin soll demnach nicht in der Öffentlichkeit, sondern im kleinsten Familienkreis erfolgen.

Weltweite Bekanntheit erlangte Roxette mit Songs wie "The Look", "It Must Have Been Love" und "Joyride".

