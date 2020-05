Marlen Valderrama-Alvaréz: Freundin von Roman Bürki überrascht auf Instagram mit besonderem Video

Marlen Valderrama-Alvaréz zeigt auf Instagram ein besonderes Video von ihrem Roman Bürki. Derweil wartet der BVB-Fußballer auf das Derby gegen den S04.

Dortmund - Solche Töne hört man von Marlen Valderrama-Alvaréz (23) selten. Die Freundin von BVB*-Torwart Roman Bürki (29) überrascht jetzt ihre Follower auf Instagram, berichtet *RUHR24.de.

Marlen Valderrama-Alvaréz möchte BVB-Torwart Roman Bürki auf Instagram nicht zeigen

Die Aussage auf Instagram von Marlen Valderrama-Alvaréz* war eigentlich klar: Auf ihrem Profil wird es sich nicht um ihren Freund drehen. Das zeigt auch der Feed der 23-Jährigen: Lediglich zwei gemeinsame Fotos gibt es mit dem BVB-Fußballer Roman Bürki (alle Artikel zu Promi und TV bei RUHR24*).

Das erste gemeinsame Foto wurde im Herbst 2019 veröffentlicht und bestätigt die Beziehung der Influencerin und des Fußballers. Das letzte gemeinsame Foto widmete Marlen Valderrama-Alvaréz ihrem Partner an Neujahr.

Marlen Valderrama-Alvaréz veröffentlicht Video für ihren Roman Bürki

So wurde Roman Bürki zwischendurch nur in wenigen Sätzen am Rande erwähnt, gemeinsame Stories gab es auf der sozialen Plattform allerdings noch gar nicht.

Umso überraschender kommt jetzt das Video, welches Marlen Valderrama-Alvaréz, die zuletzt wegen einer Aussage auf Instagram ordentlich Kritik* einstecken musste, in ihren Stories veröffentlichte.

Süße Überraschung für Roman Bürki: Freundin Marlen Valderrama-Alvaréz mit Liebeserklärung

Das kurze Video zeigt eine große Leinwand. Mit der Kamera fährt die Brünette weiter nach oben und zeigt schlussendlich das Gesicht von ihrem Roman Bürki.

Umso romantischer macht es das Lied "All of me" von John Legend, welches sie nachträglich in das Video eingefügt hat. Auch zwei Herzen machen deutlich: Marlen Valderrama-Alvaréz und ihr Roman Bürki scheinen verliebt wie am ersten Tag zu sein.

BVB-Torwart Roman Bürki wieder in der Bundesliga gefordert - Derby gegen S04 steht an

Gegenwärtig müssen die beiden jedoch auf gemeinsame Zeit verzichten. Weil die Bundesliga wieder mit dem Spielbetrieb beginnt, gelten strenge Corona-Regeln. So muss der BVB mindestens die letzten sieben Tage vor dem Derby gegen den S04 ein Quarantäne-Trainingslager beziehen*.

Die Dortmunder um Torwart Roman Bürki haben sich dazu im langjährigen Teamhotel "L'Arrivée" im Süden der Stadt einquartiert. Von dort aus pendeln die Spieler zum Trainingszentrum nach Brackel.

Sportlich steht für Roman Bürki mit Borussia Dortmund (alle Artikel auf RUHR24.de) gleich zu Beginn eine ganze Menge auf dem Spiel. Der Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München beträgt vier Zähler, einen Patzer gegen den S04 darf sich der Tabellenzweite nicht erlauben.

Schon in der Vorsaison war es ausgerechnet der ungeliebte Rivale aus Gelsenkirchen, der dem BVB einen Strich durch die Meisterrechnung machte. "In diesem Jahr dürfen wir uns unsere Ziele nicht im Derby kaputt machen lassen", hatte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (60) die Marschroute bereits vor der Corona-Unterbrechung deutlich gemacht.

+ Mittendrin statt nur dabei: In den hitzigen Derbys gegen den S04 tauscht auch BVB-Torwart Roman Bürki (r.) gerne die ein oder andere Nettigkeit aus. © Friso Gentsch/dpa

Es bleibt abzuwarten, ob Roman Bürki die Zwangspause genutzt und mit gemeinsam mit Freundin Marlen Valderrama-Alvaréz Kraft getankt hat. So oder so: Ihre Unterstützung scheint dem BVB-Torwart unabhängig vom Resultat im Derby gegen Schalke 04* sicher. Aqua, cke

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.