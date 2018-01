Roberto Blanco vergisst Text bei Liveauftritt

Seit 60 Jahren begeistert Roberto Blanco Deutschland mit seiner fröhlichen Art und Musik. Dass auch er nicht von Textaussetzern gefeit ist, konnte ein Millionenpublikum an Sylvester sehen.

Berlin -Seit 45 Jahren gehört der Ohrwurm „Ein bisschen Spaß muss sein“ zu Roberto Blancos Repertoire. Am Sonntagabend brachte der 80-jährige Schlagersänger ausgerechnet vor einem Millionenpublikum in der ARD-„Silvestershow“ live aus Graz die erste Strophe seines Hits nicht über die Lippen. Roberto Blanco bestritt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass es sich um eine Panne gehandelt habe.

Zunächst setzte er in der ersten Strophe mit den korrekten Worten „Heute Nacht“ an, fiel dann aber in den Refrain zurück. Beim zweiten Versuch sang Blanco zunächst „Heute Nacht feiern wir“, dann überbrückte er die Lücken mit einem kräftigen „Yeah“ und „Yohohoho“. Die Zuschauer nahmen es gelassen und klatschten im Rhythmus mit. Profi Roberto Blanco überspielte mit viel Geschick die Situation und wechselte danach den Titel mit den Worten „Und jetzt Salsa“. Zunächst hatte am Neujahrsmorgen „bild.de“ berichtet.

„Ich bin der Sänger. Wenn ich das singe, dann singe ich das auf meine Art“, sagte Blanco am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er habe den Song „tausend Millionen Mal“ gesungen und den Text nicht vergessen, sondern wegen der guten Stimmung im Saal improvisiert. Durchschnittlich 2,89 Millionen Zuschauern verfolgten Jörg Pilawas „Silvestershow“ bis Mitternacht.

mh/dpa