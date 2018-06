Rihannas Kleid rutscht: Beinahe-Busenblitzer auf dem roten Teppich 

Das ging beinahe gründlich schief: Rihanna hatte auf der Premiere von „Ocean‘s 8“ große Mühe, ihre Oberweite zu bändigen.

London - Rihanna ist bekannt für ihrefreizügige Garderobe. Da dürfen es auch hier und da mal kleine oder größere Einblicke sein. Doch was der Sängerin nun auf dem Roten Teppich bei der Europapremiere von „Ocean’s 8“ passierte, war vermutlich eher ungewollt. Immer wieder musste sie ihre Hand schützend vor ihre Brust legen. Ihr goldenes Kleid rutschte beim Winken in die Menge an einer Seite der Schulter immer wieder gefährlich weit nach unten.

+ Ups, da rutscht doch was! © dpa / Ian West

Rihanna hatte alle Hände voll zu tun, einen Blusenblitzer zu verhindern. Bei der Premiere in New York am 6. Juni hatte Rihanna eine weniger risikoreiche Robe ausgewählt.

+ Rihanna hochgeschlossen in New York © AFP / ANGELA WEISS

Ocean's 8“ setzt auf Frauenpower: George Clooney machte es als Gauner in der „Ocean's“-Trilogie vor. In „Ocean‘s 8“ werden Danny Ocean & Co. durch ein reines Frauenteam um Sandra Bullock ersetzt: Sie wollen Diamanten bei der Met-Gala rauben. Rihanna verkörpert die gewiefte Hackerin Nine Ball.

es