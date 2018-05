Rihanna in Strapsen: Sängerin bringt Fans mit Dessous aus dem Häuschen

Mit einem Foto, das Rihanna in schwarzer Spitzenunterwäsche samt Strapsen zeigt, hat die Sängerin ihre Fans aus dem Häuschen gebracht.

New York - Rihanna (30) ist nicht nur seit einigen Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, sondern landet auch als Unternehmerin einen Erfolg nach dem anderen. Nachdem sie 2017 ihre eigene Kosmetiklinie „Fenty Beauty“ auf den Markt brachte, präsentiert sie nun ihre eigenen Dessous der Marke „Savage X Fenty“. Fenty ist Teil des vollen Namens der Sängerin: Robyn Rihanna Fenty.

Am 11. Mai ist es so weit, dann fällt der Startschuss für die Lingerie-Linie, wie die 30-Jährige auf ihrem Twitter- und Instagram-Profil am Sonntagabend verkündete. Zu dieser Ankündigung postete die Sängerin ein Bild, das sie in schwarzer Spitzencorsage und Strapsen zeigt. Mehr als vier Millionen „Gefällt mir“-Angaben und mehr als 43.000 Kommentare (Stand 8. Mai, 9.55 Uhr) hat das Foto auf Instagram bekommen. Ihre Follower sind von dem erotischen Outffit begeistert. „sexy Baby“, „Damn girl ur hot“ (übersetzt: “verdammt Mädchen, du bist heiß“), „Ich kann nicht aufhören zu starren“ sind noch die gesitteten Kommentare.

Mit ihrer Debüt-Single „Pon de Replay“ hat Rihanna 2005 den internationalen Durchbruch geschafft. Seither hatte sie zahlreiche Nummer-1-Hits, darunter „Umbrella“ (2007), „What‘s My Name“ (2010) oder „We found Love“ (2011).

