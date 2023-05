Schwangere Nonne und Ikke Hüftgold als gekreuzigter Jesus: Neuer Skandalsong bricht Streaming-Rekord

Von: Lisa Klugmayer

Ikke Hüftgold besingt „geile Mädels, geile Jungs“ und kritisiert gleichzeitig im Musikvideo die katholische Kirche. Eine skandalöse Kombination, die zu funktionieren scheint.

Mallorca – Pünktlich zum Saisonauftakt auf Mallorca bringen die Macher von „Layla“ ihre neue Single heraus. „Bumsbar“ heißt der neue Song von Schlager-Star Ikke Hüftgold (46) und DJ Robin (27) und verspricht genauso viel Skandal- und Hitpotenzial zu haben wie die hübsche „Puffmama“. Denn schon jetzt bricht die musikalische Kirchenkritik Streaming-Rekorde, wie Ikke Hüftgold im Interview mit Ippen.Media verrät.

Schwangere Nonne und Ikke Hüftgold als gekreuzigter Jesus: Nach „Layla“ kommt jetzt „Bumsbar“

Auch, wenn schon der Titel einige Gemüter erhitzen dürfte, steckt der echte Aufreger bei „Bumsbar“ diesmal im Musikvideo. Denn in dem Videoclip lässt sich Ikke Hüftgold als Jesus verkleidet ans Kreuz nageln. Wem das noch nicht genug ist: Es gibt auch eine schwangere Nonne und einen Priester, der Kondome verteilt. Doch, was auf den ersten Blick aussieht, wie eine außer Kontrolle geratene Kostümparty, hat einen ernsten Hintergrund. Denn mit dem Musikvideo kritisiert Ikke Hüftgold das Zölibat der katholischen Kirche.

Dabei geht es ihm aber keineswegs darum, gläubigen Christen irgendwie auf die Füße zu treten. „Ich bin nicht gläubig, aber ich wünschte mir oft gläubig zu sein. Gerade wenn es einem nicht so gut geht, ist der Glaube ein unfassbarer Anker, an dem man sich festhalten kann. Hier geht es wirklich nur um die Institution Kirche und die Fehler, die dort gemacht werden“, stellt Ikke Hüftgold im Interview mit Ippen.Media klar.

Doch ist ausgerechnet ein Ballermann-Song der richtige Weg, um auf die Missstände in der Kirche aufmerksam zu machen oder gar was daran zu ändern? Ja, findet Ikke Hüftgold. „Ballermann-Leute sind ja keine Idioten. Das ist unsere Zukunft. Die Jugend, die dorthin fliegt. Viele von denen studieren, die meisten haben Abitur und werden irgendwann in Chefetagen sitzen“, so der Schlagerstar im Interview mit Ippen.Media. Die Ballermann-Gemeinde werde vollkommen unterschätzt „und zu Unrecht als blödes Sauf-Volk bezeichnet“.

„Layla“: Tabusong und gleichzeitig „Hit des Jahres“ „Layla“ spaltet das Land: Die einen finden es richtig, dass man sexistischen Texten keine Plattform gibt, die anderen reden von Zensur und grölen den Text weiterhin mit. Zu welchem Lager man auch gehört, man muss anerkennen, dass der Schlagersong von DJ Robin & Schürze trotz – oder gerade wegen – dem Gegenwind 2022 der Hit des Jahres war. Egal ob auf dem Oktoberfest, im Fußballstadion oder am Ballermann: Überall wurde die hübsche „Puffmama“ besungen.

Die Kirche schweigt, die Fans feiern: Neuer Skandalsong von Ikke Hüftgold bricht Streaming-Rekord

Eine Reaktion von der katholischen Kirche zu Ikkes Musikvideo gibt es noch nicht – und damit rechnet der Schlagerstar auch nicht. „Eine Reaktion würde auch irgendwo wieder eine Gegenreaktion bedeuten und dann würde man sich ja wieder mit diesem schwierigen Thema beschäftigen müssen“, ist er sich sicher.

Ikke Hüftgold besingt „geile Mädels, geile Jungs“ und kritisiert gleichzeitig im Musikvideo die katholische Kirche. Eine skandalöse Kombination, die zu funktionieren scheint. (Fotomontage) © Summerfield Records

Und was sagen die Fans? Die feiern „Bumsbar“ jetzt schon, wie man an den Streamingzahlen deutlich sieht. „Wir haben gestern den absoluten Streamingrekord einer Partyschlager-Nummer ever am Veröffentlichungstag geknackt, und zwar ganz, ganz deutlich. Mit deutschlandweit auf allen Portalen über 1.000.000 Streams“, freut sich Ikke Hüftgold. „Das ist halt vergleichbar mit Apache. Das wird nächste Woche wahrscheinlich eine Top 10 Nummer in Deutschland sein“, ist er sich sicher.

Ob „Bumsbar“ wirklich die nächste „Layla“ wird, bleibt abzuwarten. Doch eins hat Ikke Hüftgold jetzt schon erreicht: Man spricht über den Song, das Musikvideo und die katholische Kirche. Für Aufregung sorgte kürzlich auch Thomas Gottschalk. Allerdings nicht mit einer schwangeren Nonne, sondern mit der Aussage, dass er noch „zu jung“ für den Fernsehgarten sei. Verwendete Quellen: Ippen.Media