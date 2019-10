Die beliebte Auswanderer-Familie Reimann stürzt sich in ihr nächstes Abenteuer. Doch ein tragisches Ereignis trübt die Freude von Konny und Manu.

Neuseeland - Auswanderer und Ex-Hamburger Konrad (“Konny“) Reimann will sich zusammen mit seiner Familie in ein neues Abenteuer stürzen. Zuletzt fanden die „Goodbye-Deutschland“-Stars auf der hawaiianischen Insel O‘ahu eine Heimat. Jetzt wollen Konny und seine Frau Manu mit einem riesigen Wohnmobil Neuseeland erkunden. Man könnte meinen, es läuft perfekt für die Reimanns, allerdings wird ihre neue Reise von einer Tragödie überschattet.

Familie Reimann will Neuseeland kennenlernen - doch ein Ereignis sorgt für Trauer

Auch in Neuseeland wird RTL2 die populäre Auswandererfamilie begleiten. Beim Start in das neue Abenteuer gibt es jedoch Anlass zur Trauer für die Reimanns: Ein Todesfall in der Familie. Hündin Phoebe litt an Knochenkrebs, wie Bild berichtet. „Wir wissen seit vier Monaten, dass Phoebe krank ist. Wir hatten jetzt lange Zeit, uns zu verabschieden. Jetzt ist es halt so, und sie fehlt“, so Manu Reimann gegenüber der Bild.

Todesfall in der Familie: Reimanns in Trauer

Die Weltenbummler-Familie hat ihre Hündin auf eigenem Grund begraben. „Wir haben sie auf unserem eigenen Grund und Boden begraben. Sie wird immer da sein“, erklärte Konny gegenüber der Bild. Dogge Phoebe musste nach neun Jahren aufgrund ihrer Krankheit eingeschläfert werden.

Manu und Konny Reimann - Mit dem Wohnmobil durch Neuseeland

Für das Ehepaar Reimann geht es trotzdem weiter: Nun wollen sie Neuseeland mit dem Wohnmobil entdecken. Im Sommer hatte die Familie verkündet, dass Konny und Manu Reimann bald Großeltern werden. Auch bei Goodbye-Deutschland-Star Oksana Kolenitchenko scheint ihr Umzug in die USA unter einem schlechten Stern zu stehen. Für Schlagzeilen sorgt derzeit auch die Ex-Freundin des verstorbenen Auswanderers Jens Büchner.