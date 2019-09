Recklinghäuserin Carina Spack bei "Bachelor in Paradise": Heißer Hinweis auf neuen Partner?

Carina Spack aus Recklinghausen wird im Herbst 2019 an "Bachelor in Paradise" teilnehmen.

Carina Spack ist eine der Teilnehmerinnen der neuen Staffel "Bachelor in Paradise". Bereits zum zweiten Mal nimmt die Recklinghäuserin, die bereits im vergangenen Jahr bei der letzten Bachelor-Staffel mit Daniel Völz dabei war, an dem Format auf RTL teil.

"Bachelor in Paradise": Carina Spack aus Recklinghausen hofft auf einen neuen Partner

Bereits im August hat RTL kurze Videos der ersten Kandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht - darunter auch eines mit Carina Spack. Damals gab es noch ein Riesen-Geheimnis um ihre Teilnahme, wie 24VEST.de* berichtete.

In dem Clip sieht sie sich gegenüber den anderen Teilnehmerinnen im Vorteil, "weil ich persönlich schon mal dabei war", wie Carina Spack selbst sagt. Demnach ist sie Zuversichtlich, dass es "dieses Jahr einmal klappt und ich endlich meine große Liebe finde und endlich wieder glücklich vergeben bin".

Für Carina Spack aus Recklinghausen geht es bei "Bachelor in Paradise" nach Thailand

Bei "Bachelor in Paradise" kann sich die 23-jährige Single-Blondine voll und ganz auf die Partnersuche konzentrieren: Im sonnigen Thailand werden sich mehrere ehemalige Bachelor-Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Lust und Laune beschnuppern.

Findet Carina Spack aus Recklinghausen bei "Bachelor in Paradise" einen neuen Partner?

Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, können Fans ab Herbst auf RTL verfolgen. Doch im Normalfall werden entsprechende Formate bereits 2-3 Monate vor der Ausstrahlung produziert - und Anfang August ließ Carina Spack auf Instagram relativ wenig von sich hören. Demnach kann es sein, dass das Ergebnis bereits feststeht. Natürlich müssten die Teilnehmer dann die Geheimhaltung bis zur Ausstrahlung wahren.

Instagram-Posting von Carina Spack aus Recklinghausen: Hinweis auf neue Liebe?

In einem Instagram-Posting weist Carina Spack nun auf die neue Staffel der Kuppelshow hin - und gibt vielleicht bereits einen Hinweis: "Glück ist wenn man dafür geliebt wird, wie man eben ist", schreibt die Blondine zu dem heißen Foto. Und weiter: "Neues Jahr neues Glück". Hat sie also bereits einen neuen Partner gefunden? Sie schreibt allerdings auch: "Ich bin wieder bei Bachelor in Paradise dabei und vielleicht finde ich ja dieses Jahr meinen Partner" - offiziell ist also weiterhin alles offen.

rath