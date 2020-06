„Sind wir ein Land von Rassisten geworden?“ - Boris Becker knöpft sich Deutsche vor

Mit seiner Teilnahme an einer Anti-Rassismus-Demo wollte Boris Becker wohl zum Nachdenken anregen. Doch er musste sich heftige Kritik anhören. Diese kontert er nun provokant.

Boris Becker hat in London auf einer Anti-Rassismus-Demo teilgenommen.

Dafür hagelte es in Deutschland Kritik.

Das lässt der einstige Tennis-Stars nicht auf sich sitzen und verweist auf seine Familie.

London/München - Dick eingepackt war er auf jeden Fall. Ein giftgrüner Schal verdeckte den Großteil seines Gesichts. Dazu trug Boris Becker auf dem Kopf eine Basecap, darüber sogar noch die Kapuze seines Hoodie. So vermummt nahm die Tennis-Legende an einer Anti-Rassismus-Demo in seiner Wahlheimat London teil.

Sein Einstehen gegen die Unterdrückung der schwarzen Gemeinschaft dokumentierte Becker mit einem kurzen Video, das er über Twitter verbreitete. Den Post versah er mit dem Hashtag Black lives matter*. Eigentlich eine rundherum lobenswerte Aktion des Leimeners.

Boris Becker auf Anti-Rassismus-Demo: Vorwürfe von Usern wegen Abstandsregeln

Doch in Corona-Zeiten* sahen das bei weitem nicht alle User so, die sich in den Kommentaren zu Wort meldeten. Zumal Großbritannien noch weit tiefer in der Krise steckt als etwa Deutschland. So musste Becker allerhand Vorwürfe über sich ergehen lassen. Der, er habe die Abstandsregeln missachtet, war da noch einer der harmloseren.

Die heftigste Kritik erreichte Becker aber offenbar aus seiner alten Heimat. Weshalb er sich mit weiteren Tweets - völlig untypisch in deutscher Sprache - an seine Landsleute wandte. „Ich bin erschüttert, schockiert, erschrocken über die vielen Beleidigungen NUR aus Deutschland für meine Unterstützung der Black-lives-matter-Demo gestern in London“, schrieb der 52-Jährige am Sonntag und konterte: „Warum, weshalb, wieso??? Sind wir ein Land von Rassisten geworden...?“

Ich bin erschüttert,schockiert,erschrocken über die vielen Beleidigungen NUR aus Deutschland für meine Unterstützung der #BlackLivesMattters Demo gestern in London! Warum, weshalb,wieso??? Sind wir ein Land von Rassisten geworden...? — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 7, 2020

Boris Becker auf Anti-Rassismus-Demo: Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Kundgebungen

Damit legt Becker den Finger in die Wunde. Denn auch hierzulande gehen Tausende im Nachgang des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd* im fernen Minneapolis auf die Straße, um für Gleichberechtigung einzustehen. Bei einer Kundgebung in Düsseldorf mischte sogar der Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs ganz vorne mit.

In einem zweiten Tweet erfreute sich Becker zumindest der Unterstützung seines Demo-Auftritts durch Medien in den USA und in England. „Zum Glück wurde meine Unterstützung der Black-lives-matter-Demo sowohl auf CNN wie auch von der Daily Mail als sehr positiv gesehen ...“, verwies er auf die entsprechende Berichterstattung und spann dann den Bogen zu seiner ganz persönlichen Rolle: „Anscheinend haben viele Menschen in Deutschland immer noch nicht verstanden, dass es meine Familiengeschichte ist!“ Es folgen die Namen seiner vier Kinder Noah, Elias, Anna und Amadeus.

Zum Glück wurde meine Unterstützung der #BlackLivesMatter Demo sowohl auf #CNN wie auch von der #DailyMail als sehr positiv gesehen ... anscheinend haben viele Menschen in Deutschland immer noch nicht verstanden,dass es meine Familiengeschichte ist!#Noah #Elias #Anna #Amadeus — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 7, 2020

Boris Becker auf Anti-Rassismus-Demo: Ex-Frauen haben Wurzeln in Amerika

Noah und Elias entstammen der Ehe mit Barbara Becker, die selbst Tochter eines Afroamerikaners und einer Deutschen ist. Anna ist das Ergebnis einer Affäre mit Angela Ermakowa, einer Britin mit russischen Wurzeln. Mit der Niederländerin Lilly Becker, deren Mutter aus Surinam stammt, hat er Amadeus.

In der Familie des weltoffenen Ex-Profis dürfte das Thema Rassismus also nicht erst in den vergangenen Wochen auf den Tisch gekommen sein. Weshalb es für Becker selbstverständlich sein dürfte, sich nun zu engagieren. Corona hin oder her.

Becker-Sohn Noah wurde von einem AfD-Politiker in einem Tweet rassistisch beleidigt - es kam zum Prozess. Lilly trat bei der TV-Show „Schlag den Star“ gegen Sylvie Meis an und wurde durch eine Panne völlig auf dem Konzept gebracht.

