Rapper Cro zeigt sich ganz ohne Panda-Maske - und enttäuscht die Fans

Rapper Cro zeigt sich in der Öffentlichkeit immer nur mit Maske.

Coole Texte, rhythmische Beats und Panda-Maske: So kennen wir den deutschen Rapper Cro eigentlich. Jetzt zeigt er sich auf Instagram jedoch ganz ohne Maske.

München - Darauf haben zahlreiche Fans gewartet: Rapper Cro zeigt sich auf Instagram ganz ohne Maske. Eigentlich kennt man den deutschen Musiker anders. Egal wo er hingeht, seine Panda-Maske hat der 27-Jährige wirklich immer auf.

Rapper Cro: Ein deutscher Erfolgsmusiker

Cro ist ohne Zweifel einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Eine Umfrage hat im Juli sogar ergeben, dass er hinter den Fantastischen Vier der beliebteste Rapper bei den Deutschen ist. Und das schon seit einer ganzen Weile: Bereits 2011 erschien seine Single „Easy“, die ihn über Nacht zum nationalen Star machte. Das dazugehörige Album „Raop“ hielt sich stolze 85 Wochen auf Platz eins der deutschen Charts.

Er hält sich bis heute in dieser Liga, obwohl er sogar einmal zugab, dass er nie Rapper werden wollte. Der 27-Jährige wollte einfach immer schon Musik mit seinen Kumpels machen, meinte er 2016 gegenüber des „Playboys“. Außerdem lege er Wert darauf, als Gesamtkünstler gesehen zu werden, nicht einfach nur als Musiker. Diesen Wunsch verwirklichte Cro in seinem neuesten Album „tru.“, das 2017 veröffentlicht wurde. Die Fans sollten nicht nur die Platte kaufen können, auch von ihm gemalte Bilder und ein für das Album angefertigtes Hochglanzmagazin bot der Rapper zum Verkauf an.

+ So kennt man den deutschen Rapper Cro eigentlich: Mit Panda-Maske. © dpa / Christoph Schmidt

Aber egal ob 2011 oder 2018, eines hat sich bei dem deutschen Rapper definitiv nicht geändert. Egal, wo er in der Öffentlichkeit auftritt, er trägt immer eine Panda-Maske. Er selbst meint, sie würde ihn vor Starallüren schützen. Der gebürtige Schwabe möchte außerdem sein Privatleben schützen und das gelingt ihm auch. Deswegen legt er die Maske bei öffentlichen Auftritten nie ab. Umso mehr verwundert seine Fans jetzt der neueste Instagram-Beitrag.

Cro zeigt sich auf Instagram ohne Maske

Auch auf seinem Instagram-Account ist Cro eigentlich ausschließlich mit Panda-Maske zu sehen. Vor Kurzem postete der Rapper aber ein neues Bild aus seinem Urlaub in Bali - ganz ohne Maske. Eingefleischte Fans werden aber trotzdem enttäuscht, denn obwohl Cro keine Maske auf dem Bild trägt, verdeckt eine Katze sein Gesicht.

Seinen Followern gefällt das Bild trotzdem und sie geben dem Beitrag über 83 400 Likes. „Kaum was zu sehen und ist schon mein Traummann“, „Wie hübsch“ oder „Ich wette, er sieht so gut aus“ kommentieren die Nutzer unter den Instagram-Post.

Cro schafft es also, trotz des Geheimnises um sein Aussehen eine treue und begeisterte Fangemeinschaft aufzubauen. Auf ein Bild ganz ohne Maske müssen wir vermutlich also noch lange warten.

mef