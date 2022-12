Rama X in Sorge: Tochter von ungeliebtem Garmischer Thai-König erleidet Herzinfarkt

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Thailands designierte Thronfolgerin Prinzessin Bajrakitiyabha brach beim Joggen zusammen. Die 44-Jährige ist die Tochter von König Maha Vajiralongkorn, der als Rama X. den Landkreis Garmisch unsicher macht. Prinzessin Bha wurde in Bangkok mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert.

Bangkok – Sie ist gerade mal 44 Jahre alt und trägt den königlichen Titel „Himmlische Prinzessin“. Genannt wird sie kurz Prinzessin Bha statt Prinzessin Bajrakitiyabha. Die Prinzessin, die als Nachfolgerin ihres Vaters König Maha Vajiralongkorn (70) gehandelt wird, wurde in den frühen Morgenstunden vom Pack Chong Nana Hospital in das King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok geflogen.

Prinzessin Bha brach ohne ersichtlichen Grund beim Joggen zusammen

Die Juristin und Diplomatin war mit ihren Hunden beim Joggen im Nationalpark Khao Yai in der Provinz Nakhon Ratchasima im zentralen Thailand gelegen, als sie einen Herzinfarkt erlitt und bewusstlos zusammenbrach. Ärzte halten sie offenbar mithilfe von Maschinen am Leben. König Rama X. war sofort mit einem Militärhubschrauber von Bangkok aus rund 100 Kilometer an die Unglücksstelle geeilt, um seiner Tochter persönlich beizustehen.

Prinzessin Bajrakitiyabha (li.) gilt als thailändische Thronfolgerin, da ihr jüngerer Bruder aus gesundheitlichen Gründen nie sein Amt wahrnehmen wird. Eigentlich müsste er König Rama X. auf den Thron folgen (Fotomontage). © Zuma Wire/Imago & PPE Imago

Der thailändische Monarch ist besonders in Garmisch kein Unbekannter. Während der Coronavirus-Pandemie verbrachte er viel Zeit dort in einem Vier-Sterne-Luxushotel, in dem er laut Bild-Zeitung angeblich auf der gesamten 4ten Etage residierte. Nicht nur die Garmischer sehen seine Besuche äußerst kontrovers, da er angeblich mit einer Militäreinheit anreist, die offenbar halbseidenen Vergnügungen nachgehen. Damit nicht genug: Auch ein handfester Steuerskandal hängt Thailands Oberhaupt an, weil er Bayern um erhebliche Beträge geprellt haben soll.

Thailändisches Königshaus König Maha oder Rama X. wurde am 24. Juli 1952 im königlichen Dusit-Palast in Bangkok geboren. Er ist der einzige Sohn und männliche Erbe von König Bhumibol (88, † 2016) und Königin Sirikit (90). Rama X. hat sieben Kinder aus drei früheren Ehen, die alle mit einer Scheidung endeten. Prinzessin Bajrakitiyabha ist das einzige Kind von König Vajiralongkorn, das aus der ersten Ehe mit Prinzessin Soamsawali (64) stammt. König Vajiralongkorn hat seine ersten vier männlichen Erben aus ihrem Heimatland verbannt, nachdem er ihre Mutter Sujarinee Vivacharawongse (60) 1996 des Ehebruchs beschuldigt hatte. Kritiker des Königshauses laufen Gefahr, im Gefängnis zu landen.

Thailands Monarchie ist laut Experten-Meinungen in großer Gefahr

Platz eins der Thronfolge belegt der einzig ehelich geborene Sohn Dipangkorn Rasmijoti (17) König Ramas. Der junge Mann lebt mit Autismus-Diagnose, was eine Regentschaft unwahrscheinlich macht. Dipangkorn Rasmijoti hat den meisten Teil seiner Kindheit in Deutschland verbracht, er wohnt während der Schulzeit in einer Millionen-Villa in Feldafing (Bayern) und besuchte die Waldorfschule.

Der thailändische Königsexperte Andrew MacGregor Marshall, Autor und Dozent, sagte laut Dailymail, die Prognose sei „sehr düster“. Die Monarchie könnte ins Chaos gestürzt werden. Im Moment ist nicht klar, ob die Prinzessin sich jemals erholen wird. Sie könnte jedoch möglicherweise wochen- oder sogar monatelang künstlich am Leben erhalten werden, bis das Regime herausgefunden hat, was zu tun ist, hieß es in der britischen Presse. Auch die Pläne, neben seiner Luxusvilla am Starnberger See auch eine pompös ausgestattete Luxus-Boing zum Anflug zu erstehen, dürfte damit auf Eis liegen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, bild.de