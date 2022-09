Queen Elizabeth II. aufgebahrt: Wachmann bricht bei Totenwache nachts zusammen

Von: Annemarie Göbbel, Jonas Erbas

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. ist in der Westminster Hall aufgebahrt. Trauernde können dort bis Montagmorgen Abschied nehmen. Alle Geschehnisse im News-Ticker.

Update vom 15. September, 10:50 Uhr: Prinz Harry ist am Donnerstag 38 Jahre alt geworden, doch nach Feiern dürfte dem Enkel von Queen Elizabeth II. ganz und gar nicht zumute sein: Sein Geburtstag fällt in die zehntägige Staatstrauer um die jüngst verstorbene Königin. Harry und dessen Frau Herzogin Meghan sind nach dem Tod der Queen länger als ursprünglich geplant in Großbritannien geblieben, um an den Trauerzeremonien teilzunehmen. Ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) sind in den USA geblieben.

Das Verhältnis zu seiner Oma galt als humorvoll und innig. In einer persönlichen, emotionalen Botschaft dankte Harry ihr für ihr „ansteckendes Lächeln“. Er und seine Familie würden auch in dem Gedanken daran lächeln, dass die Queen nun wieder mit ihrem geliebten Ehemann, Harrys Großvater Prinz Philip, vereint sei, schrieb er. Beim Trauerzug von Queen Elizabeth II. kämpfte Prinz Harry sichtlich mit den Tränen. Am kommenden Montag findet das Staatsbegräbnis für die Monarchin statt.

Royal-Family ist am Sarg wie erstarrt, nur Meghan und Harry halten sich an den Händen

Update vom 15. September, 10:11 Uhr: Die Prozession brachte die engste Familie am Sarg von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zusammen. Doch nur ein Paar spendete sich Trost durch Berührungen, hielt sich an den Händen. Die Ex-Royals Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41) sind vom Protokoll ausgenommen, das von Emotions-Bekundungen in der Öffentlichkeit absieht. So wirken König Charles III.(73) und Königsgemahlin Camilla (74) wie erstarrt. Auch sein Sohn Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40), sowie der Bruder des Königs, Prinz Edward (58) und seine Gattin Gräfin Sophie von Wessex (57) müssen mit ihrer Trauer alleine zurechtkommen.

Meghan Markle und Prinz Harry können sich gegenseitig Trost spenden, während die anderen Royals dem Protokoll Genüge tun müssen. © Emilio Morenatti/dpa

Unvermittelt hat man wieder das Bild der kleinen gebrechlichen Queen in Schwarz vor Augen, die angesichts des in der Hochphase der Corona-Pandemie verstorbenen Prinzgemahls Prinz Philip (99, † 2021) alleine und verlassen in der riesig anmutenden Kirchenbank von ihrem geliebten Mann Abschied nehmen musste.

Totenwache für Queen Elizabeth II.: Wachmann kollabiert am Sarg in der Westminster Hall

Erstmeldung vom 15. September, 9:45 Uhr: London – Für etliche Soldaten war es langer Marsch, der am Mittwoch den Sarg Queen Elizabeths II. vom Buckingham Palast zur Westminster Hall geleitete. Ein Wachmann war der Belastung nicht mehr gewachsen oder wurde von seiner Trauer übermannt. Der Mann war bei der Wache, die auf dem Podium eingeteilt war, um den Sarg der Königin zu schützen. Angesichts der aufgebahrten Monarchin wurde der königliche Gardist ohnmächtig und fiel vom Podest.

Der Schockmoment: Bei der Totenwache für Queen Elizabeth II. brach ein Wachmann in der Nacht auf Donnerstag zusammen und prallte mit dem Gesicht auf den Boden – die Umherstehenden eilten sofort zu Hilfe © Screenshot/BBC

Umstehende Wachen reagierten sofort und halfen dem zu Boden gestürzten Mann eilfertig. Doch im ersten Moment war der Sturz für die Menschen, die in der Nähe warteten, um von der Queen Abschied zu nehmen, ein großer Schock. Einige schlugen die Hände vor dem Gesicht zusammen und meldeten den Zwischenfall auch später in den sozialen Medien. Einer twitterte: „Er muss so überwältigt gewesen sein von dem, was passiert ist.“ Gute Besserung und Segenswünsche wurden ebenfalls zahlreich geteilt.