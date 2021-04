Queen Elizabeth II.: Ihr letzter Abschiedsgruß an Prinz Philip

Besondere Geste

+ © PA Wire/Yui Mok/dpa Trauriger Abschied: Nach über 70 Jahren Ehejahren musste Queen Elizabeth II. Prinz Philip Lebewohl sagen. © PA Wire/Yui Mok/dpa

In tiefer Trauer hat die Königsfamilie am 17. April Abschied von Prinz Philip genommen. Queen Elizabeth II. gab ihrem geliebten Ehemann einen rührenden letzten Gruß mit auf den Weg.

Windsor – Das Bild von Queen Elizabeth II. (94), wie sie alleine in der St. George’s Chapel sitzt und um Prinz Philip (99, † 2021) trauert, ging um die Welt. Auf dem Sarg des Prinzgemahls hatte die Königin einen letzten liebevollen Gruß hinterlassen und während des Gottesdienstes in der Kapelle trug sie eine persönliche Erinnerung an Philip ganz nah bei sich.

Der Sarg des Herzogs von Edinburgh war unter anderem mit seinem Schwert und seiner Marinemütze geschmückt. Auch ein Blumengesteck befand sich darauf. Die Karte, die zwischen den weißen Lilien, Rosen und Freesien steckte, zog die Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich, denn sie enthielt einen Abschiedsgruß von Queen Elizabeth II an Prinz Philip*. Wie das „People Magazine“ berichtet, soll die Königin auf der Karte mit „Lilibet“ unterschrieben haben – Philip war die letzte Person, die diesen Kosenamen noch für die Regentin benutzte. In ihrer Handtasche trug die Queen außerdem eine tröstende Erinnerung an ihren Ehemann bei sich. Laut „Mail Online“ hatte Elizabeth ein Taschentuch des Herzogs von Edinburgh sowie ein Foto von sich und Philip in jungen Jahren darin verstaut. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.