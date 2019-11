Queen Elizabeth II. erbt 58 Millionen - der letzte Wunsch des Geldgebers ist kurios

Ein britischer Unternehmer hat Queen Elizabeth II. rund 58 Millionen Euro vererbt. Der Multimillionär hat in seinem Testament auch genaue Vorstellungen davon, was das britische Königshaus mit dem Vermögen anstellen soll.

London - Im britischen Königshaus reißen die Negativ-Schlagzeilen derzeit nicht ab. Gerüchte um das angeblich angespannte Verhältnis von Prinz William und Harry, emotionale Ausbrüche und Fehltritte von Herzogin Meghan und vor allem der Missbrauchsskandal um Sohn Prinz Andrew. Queen Elizabeth II. hat derzeit mehr als genug Sorgen. Doch eines gehört sicher nicht dazu: Geldprobleme. Denn die Monarchin zählt zu den reichsten Frauen der Welt.

Queen Elizabeth II. erbt 58 Millionen - mit dekadentem Hintergrund

Doch ausgerechnet dem britischen Königshaus soll der Unternehmer Donald Gosling jetzt 50 Millionen Pfund (umgerechnet rund 58 Millionen Euro) hinterlassen haben. Das berichtet die englische Dailymail. In dem Testament des im September verstorbenen Unternehmers soll auch der Verwendungszweck für das Vermögen erwähnt sein. Dem im Alter von 90 Jahren verstorbenen Multimillionär war es offenbar ein großes Anliegen, dass sich die königliche Familie wieder eine standesgemäße Yacht zulegt.

Im Jahr 1997 musste sich das Königshaus unter der Regierung von Tony Blair dem Bericht zufolge von der royalen Yacht Britannia trennen. Bei der Stillegungszeremonie soll die Queen damals sogar eine Träne vergossen haben. Donald Gosling bot ihr daraufhin sein Luxusboot Leander G im Wert von 50 Millionen Pfund zur freien Benutzung an.

Erfüllt die Queen den letzten Willen von Donald Gosling?

Nach seinem Tod will der Unternehmer offenbar sicherstellen, dass das Königshaus auch in Zukunft in einer angemessenen Yacht unterwegs ist. Doch ob die Queen das Vermögen tatsächlich dafür verwendet ist fraglich. Die britische Kolumnistin Charlotte Griffiths glaubt nicht, dass sich die Königin in ihrem Alter noch eine Yacht anschaffen werde. Was stattdessen mit den Millionen passiert, ist fraglich.

