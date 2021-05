Queen Elizabeth II.: Wiederholt Eindringlinge auf Schloss Windsor

Großer Schock

+ © Joe Giddens/dpa Sorge um Queen Elizabeth II.: Erneut wurden Eindringlinge auf Schloss Windsor geschnappt. © Joe Giddens/dpa

Drei Personen haben sich kürzlich unerlaubt Zugang zum Anwesen von Queen Elizabeth II. verschafft. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art!

Windsor – Nachdem im April bereits eine unbekannte Frau, die laut Express behauptete mit Prinz Andrew (61) verlobt zu sein, nahe der Royal Lodge aufgegriffen wurde, haben sich nun erneut zwei Eindringlinge unerlaubt Zugang zur Residenz von Queen Elizabeth II. (95) in Windsor verschafft*.

Ein 31 Jahre alter Mann und seine 29-jährige Partnerin waren offenbar über einen Zaun auf dem Gelände von Schloss Windsor geklettert. Die beiden wurden genau dort entdeckt, wo Queen Elizabeth II. für gewöhnlich mit ihren Hunden Gassi geht oder ausreitet. Die Königin sei zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht zu Hause gewesen, heißt es in einem Bericht von „The Sun". Ihr Sohn Andrew, der die Royal Lodge als Wohnsitz nutzt, allerdings schon. Das Pärchen wurde von der Polizei verhaftet, kurze Zeit später aber wieder auf Kaution freigelassen. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Die Vorfälle erinnern an den schockierenden Einbruch in den Buckingham-Palast 1982.